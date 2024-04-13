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Общество

С проявлениями абьюза со стороны начальства сталкивались 40% псковичей – опрос

22.04.2024 09:33|ПсковКомментариев: 1

4 из 10 горожан в Пскове сталкивались со злоупотреблениями властью со стороны руководства на работе, чаще всего к ним относят нарушения Трудового кодекса РФ. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по итогу опроса, в котором приняли участие экономически активные граждане с опытом работы из Пскова.

С проявлениями абьюза со стороны начальства лично сталкивались 40% опрошенных. Причем чаще всего на неподобающее поведение руководства жалуются респонденты до 34 лет (45%), они не готовы мириться с любым проявлением неуставных отношений, недаром психологи отзываются о современной молодежи как о поколении, максимально ориентированном на психологический комфорт.

Злоупотреблениями властью на работе, судя по комментариям, псковичи считают различные нарушения трудового законодательства (невыплата или задержка выплаты заработной платы, непрофильные обязанности, принуждение к работе сверхурочно), самодурство, оскорбления, унижения и повышенный тон в общении с подчиненными.

Опрос проводили 7-17 апреля 2024 года. 

Теги: #работа
Источник: Псковская Лента Новостей
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опрос
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В опросе приняло участие 332 человека
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