Общество

С проявлениями абьюза со стороны начальства сталкивались 40% псковичей – опрос

4 из 10 горожан в Пскове сталкивались со злоупотреблениями властью со стороны руководства на работе, чаще всего к ним относят нарушения Трудового кодекса РФ. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по итогу опроса, в котором приняли участие экономически активные граждане с опытом работы из Пскова.

С проявлениями абьюза со стороны начальства лично сталкивались 40% опрошенных. Причем чаще всего на неподобающее поведение руководства жалуются респонденты до 34 лет (45%), они не готовы мириться с любым проявлением неуставных отношений, недаром психологи отзываются о современной молодежи как о поколении, максимально ориентированном на психологический комфорт.

Злоупотреблениями властью на работе, судя по комментариям, псковичи считают различные нарушения трудового законодательства (невыплата или задержка выплаты заработной платы, непрофильные обязанности, принуждение к работе сверхурочно), самодурство, оскорбления, унижения и повышенный тон в общении с подчиненными.

Опрос проводили 7-17 апреля 2024 года.