Общество

Лучшие муниципальные служащие Псковской области получили почетные знаки

Имена победителей регионального конкурса «Лучший муниципальный служащий» озвучили в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

В группе руководителей лучшим стал начальник юридического отдела администрации Стругокрасненского муниципального округа Николай Кокин. Второе место по итогам конкурсных испытаний заняла заместитель главы администрации Куньинского района — начальник управления социальной политики администрации Куньинского района Олеся Наделко. В тройке лидеров также начальник управления по работе с территориями администрации Новоржевского муниципального округа Ольга Васильева.

Первое место в группе специалистов заслуженно получила консультант управления образования администрации Псковского района Полина Бобрышева. Второе место — у заместителя начальника отдела технической поддержки комитета информационных технологий администрации города Пскова Анастасии Журавлевой. Почетное третье место заняла заместитель начальника отдела планирования и аналитики финансового управления администрации города Пскова Виктория Дмитриева.

Почетные знаки «Лучший муниципальный служащий» и дипломы победителям регионального конкурса вручил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе торжественного мероприятия, посвященного Дню местного самоуправления, призеров поздравила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.

Напомним, в конкурсе 2024 года участвовали 19 муниципальных служащих в шести номинациях: «Градостроительство, архитектура и землепользование», «ЖХК, благоустройство населенных пунктов, системы жизнеобеспечения», «Организационное, кадровое и информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления», «Правовое обеспечение», «Экономика» и «Социальное развитие (образование, культура, спорт, туризм, молодежная политика)». В финальных испытаниях встретились 12 конкурсантов.

Конкурс «Лучший муниципальный служащий» проводится в Псковской области по поручению губернатора Михаила Ведерникова с 2021 года. Его целью является повышение престижа муниципальной службы и выявление служащих, достигших высоких результатов в профессиональной деятельности.

Организатор конкурса — управление по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства Псковской области.