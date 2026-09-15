Самым популярным направлением дополнительного образования среди детей в Псковской области в 2025 году стало художественное. Его выбрали 34,4 тысячи детей, из них 63,2% — девочки, сообщили в Псковстате.

Изображение: «Псковстат» / «ВКонтакте»

По общеразвивающим программам социально-гуманитарной направленности занимались 30,6 тысячи человек. Соотношение обучающихся по этому направлению мальчиков и девочек практически одинаково.

Физкультурно-спортивное направление выбрали 27,2 тысячи детей. Наиболее востребовано оно у мальчиков — 59,1%.

Значительное количество детей занималось по техническому, естественнонаучному и туристско-краеведческому направлениям.

В Псковстате уточнили, что ребенок мог заниматься по нескольким направлениям одновременно.