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Целевик-отличник приступил к работе на посту скорой помощи «Псковский»

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К работе на посту «Псковский» приступил новый фельдшер Денис Кириллов, сообщили Псковской Ленте Новостей на Псковской станции скорой помощи.

Фото: Псковская станция скорой помощи

Денис Кириллов окончил Псковский медицинский колледж, прошёл профессиональную переподготовку и пришёл на Псковскую станцию скорой медицинской помощи как целевик.

«Целевое обучение — это отличная возможность для тех, кто хочет гарантированно получить рабочее место после выпуска. Денис — яркое тому подтверждение. С выбором профессии определился ещё в 8 классе. Его главная цель — помогать людям. Именно это желание и привело его в медицину», - поделились на станции.

Как уточнили на Псковской станции скорой помощи, за плечами Дениса — серьёзная подготовка, красный диплом и осознанное желание работать именно в скорой помощи. Впереди — первые самостоятельные смены, ночные вызовы, «сложные решения и благодарность тех, кому он поможет».

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