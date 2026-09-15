Целевик-отличник приступил к работе на посту скорой помощи «Псковский»

К работе на посту «Псковский» приступил новый фельдшер Денис Кириллов, сообщили Псковской Ленте Новостей на Псковской станции скорой помощи.
Фото: Псковская станция скорой помощи
Денис Кириллов окончил Псковский медицинский колледж, прошёл профессиональную переподготовку и пришёл на Псковскую станцию скорой медицинской помощи как целевик.
Как уточнили на Псковской станции скорой помощи, за плечами Дениса — серьёзная подготовка, красный диплом и осознанное желание работать именно в скорой помощи. Впереди — первые самостоятельные смены, ночные вызовы, «сложные решения и благодарность тех, кому он поможет».