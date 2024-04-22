Общество

Региональный этап всероссийского конкурса «Мастер года» проходит в Псковской области

Региональный этап всероссийского конкурса «Мастер года» проходит в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

В конкурсе участвуют 10 преподавателей и мастеров производственного обучения, которые продемонстрируют свои педагогические таланты на Всероссийском конкурсе среди педагогических работников системы среднего профессионального образования «Мастер года – 2024». Всего на участие в отборочном этапе было получено 44 заявки.

Участники конкурса демонстрируют современные методы обучения и воспитания студентов, проявляют свою креативность и творческий подход к обучению.

Мастер-классы проходят на базе трех учреждений. Занятия проводятся по различным компетенциям, включая поварское дело, технологию деревообработки, сварочные технологии, техническая механика, администрирование отеля и другие.

Впереди еще два конкурсных дня. По итогам всех испытаний будет определен победитель, который представит Псковскую область на финале в Тюмени