Общество

Причины возникновения сердечной недостаточности перечислила Жанна Шлосберг

О причинах возникновения сердечной недостаточности рассказала врач-кардиолог Жанна Шлосберг в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Причины самые разные, но стереотипные. Если не лечить артериальную гипертензию, то она может привести к хронической перегрузке сердца, а потом к сердечной недостаточности. Нарушение ритма, инфаркты. Инфаркт - это такое заболевание, которое приводит к снижению сократительной функции сердца. Часть сердечной мышцы погибает, сердце уже не так хорошо качает кровь, и мы получаем клинику сердечной недостаточности. Сахарный диабет, почечные заболевания (почечная недостаточность). Общее старение организма», - поделилась кардиолог.

Гостья студии отметила, что лишний вес, вредные привычки также приводят к сердечной недостаточности.