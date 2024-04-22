Общество

Объявлен отбор кандидатов на вакантное место представителя общественности в областной коллегии судей

В связи с досрочным прекращением полномочий представителя общественности в квалификационной коллегии судей Псковской области Александра Лазарева объявлен отбор кандидатов на вакантное место – соответствующее постановление принято на 32-й сессии областного Собрания депутатов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Предложения по кандидатурам вносятся по решению общего собрания работников организаций и общественных объединений, зарегистрированных на территории региона.

Представителями общественности в квалификационной коллегии судей могут быть граждане Российской Федерации, достигшие 35 лет и имеющие высшее юридическое образование. Ограничениями являются наличие судимости, государственная или муниципальная служба, руководящая должность в организации любой формы собственности, а также работа нотариусом или адвокатом.

В соответствии с требованиями регионального законодательства в состав коллегии должно входить семь представителей общественности. Срок полномочий – 4 года. Действующие представители общественности были избраны в 2021 году.