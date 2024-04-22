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Общество

Проект озеленения Октябрьского проспекта разработают в Пскове

23.04.2024 15:02|ПсковКомментариев: 1

Проект озеленения Октябрьского проспекта разработают в Пскове. Об этом глава города Борис Елкин рассказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Вопрос озеленения – всегда острый. Горожане радеют и переживают за то, чтобы город оставался зеленым, но есть и обратная сторона медали. Тот же самый Октябрьский проспект. Честно скажу, мы сейчас собираем коммерческие предложения, чтобы разработать небольшой проект по озеленению Октябрьского проспекта. Речь идет о том, что все тополя, которые сейчас на Октябрьском проспекте, необходимо спилить, под ноль», – рассказал Борис Елкин.

Он уточнил, что вопрос деревьев на Октябрьском проспекте – это серьезная проблематика.

«Два года назад дерево упало на две машины, хотя оно было абсолютно живое. В прошлом году ветка упала на девочку, есть серьезные последствия, мы до сих пор помогаем ей вылечиться. В конце прошлого года упавшая ветка дерева смяла еще одну машину. Мы понимаем, что эти деревья представляют опасность для наших жителей и автомобилистов», – добавил глава города.

При этом городские власти не планируют просто спилить деревня, а разрабатывают проект, в рамках которых посадят новые взрослые деревья, которые приживутся. Проект необходим также для определения сетей.

«Это вопрос очень серьезный, его надо ответственно проработать, чтобы нас не обвиняли в попытках вырубить весь город. Есть места, где мы такие работы провели, посадили другие деревья. Открылись потрясающие фасады, город играет совершенно по другому. Тополя необходимо поменять. Это будет происходить не раньше осени, это будет планомерный процесс», – заключил Борис Елкин.

Источник: Псковская Лента Новостей
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