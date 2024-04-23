Общество

Ежедневное употребление фастфуда может привести к онкологии - эксперт

О вреде картошки фри, гамбургеров, хот-догов и прочего фастфуда известно уже давно. О том, что может случиться с организмом, если питаться так каждый день, рассказала врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

Она отметила, что фастфуд относится к продуктам глубокой переработки, именно в этом и кроется его основная опасность.

«Термическая обработка помогла человеку сделать продукты вкуснее и питательнее, и это безусловный плюс. Но чем более многоступенчатым становился этот процесс, тем сильнее страдало качество еды. Чтобы из цельного картофеля получить картошку фри, необходимо провести с ней как минимум четыре манипуляции: отварить, добавить стабилизирующие вещества, обжарить во фритюре, подвергнуть шоковой заморозке. В результате в картофеле не остается витаминов, теряется клетчатка, в процессе обжарки появляются канцерогенные вещества. Такой продукт не несет пользы, потому что содержит минимальное количество ценных питательных веществ и много калорий из-за добавленных соли, сахара и жира», — объяснила врач.

Кроме того, по ее словам, фастфуд вызывает настоящую зависимость. Это объясняется несколькими факторами, связанными с ингредиентами, добавками и технологиями приготовления, пишут «Известия».

«Так, в фастфуде зачастую превышено содержание сахара, соли и жиров. Именно это придает блюдам особый вкус и делает их более привлекательными для потребителей. Эти вещества стимулируют рецепторы вкуса на языке и в головном мозге, усиливая желание есть их еще и еще. Кроме того, такие продукты активно рекламируются. Яркие упаковки и рекламные слоганы так и подталкивают человека попробовать их», — предупредила Кашух.

Также она обратила внимание, что регулярное злоупотребление жирами, в особенности трансжирами, приводит к воспалительным процессам в организме, соль и сахар увеличивают риск заболеваний сердца и артериальной гипертензии.

«Пока все исследования, касающиеся влияния пищи на здоровье, наблюдательные, то есть ученые изучают объект, но не вмешиваются в процесс. Нельзя точно установить, отчего у человека развилось заболевание — оттого, что он ел бургеры каждый день, или оттого, что мало двигался. Поэтому все негативные эффекты от употребления фастфуда только приблизительные. Пока непонятно, как разные продукты и вещества в их составе повышают риск развития заболеваний. Например, чипсы и картошка фри могут увеличивать вероятность депрессии, но и депрессия может усиливать тягу к нездоровым продуктам», — рассказала гастроэнтеролог.

По ее словам, возможное негативное воздействие фастфуда на здоровье можно объяснить некоторыми причинами. В частности, обычно такие продукты перенасыщены калориями, сахарами, насыщенными жирами и солью. Регулярное злоупотребление ими может привести к ожирению, роль которого уже доказана в развитии сахарного диабета, артериальной гипертензии, инфаркта, инсульта, онкологических заболеваний. Кроме того, в фастфуде обычно отсутствует клетчатка, которая важна не только для здоровья пищеварения и профилактики запоров, но во многом влияет и на сопротивляемость иммунной системы.

«Также ежедневный рацион, богатый сахарами, солью и жирами, негативно влияет на психическое здоровье. Человек не получает ценных питательных элементов, витаминов, минералов и антиоксидантов, поэтому быстро устает, часто испытывает раздражение, хуже справляется со стрессом и имеет более высокий риск депрессии. Таким образом, ежедневное употребление фастфуда может иметь серьезные последствия для здоровья: ожирение, сахарный диабет, болезни сердца и сосудов, онкологические заболевания, депрессия», — предупредила Кашух.

В заключение она отметила, что в вопросе еды важен баланс. При сбалансированном и разнообразном питании периодические погрешности в виде фастфуда не принесут вреда для здоровья, поэтому полностью отказываться от любимых гамбургеров или картошки фри необязательно.

«Современные исследования в области питания демонстрируют, что даже продукты, ранее считавшиеся плохими, могут быть полезными в правильном контексте и в разумных количествах. Поэтому перекусить картошкой и гамбургером пару раз в месяц — это нормально и не отразится на здоровье негативно, если в целом человек ест достаточно овощей, медленных углеводов, белка и полезных жиров. Но делать из таких блюд основу для рациона — не лучшая идея, потому что такое питание не приносит ничего, кроме лишних пустых калорий, а для активной жизни важны витамины и минералы», — резюмировала специалист.