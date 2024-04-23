Общество

Созданный псковским скульптором памятник открыли в Калуге

Созданный псковским скульптором Андреем Мартьяновым памятник городскому голове Ивану Ципулину открыли в Калуге 22 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в арт-резиденции «Кебь».

Фото здесь и далее: арт-резиденции «Кебь»

В церемонии открытия монумента приняли участие праправнучка Ивана Ципулина Мария Зубова, губернатор Калужской области Владислав Шапша, чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан Даурен Абаев и городской голова Калуги Дмитрий Денисов.

Памятник создан скульпторами Андреем Мартьяновым и Рустамом Игамбердиевым совместно с главным архитектором Калуги Алексеем Комовым при финансовой поддержке мецената Владимира Старицкого.

Монумент увековечивает память выдающегося человека - Ивана Ципулина (1825-1901 гг.), который четыре раза избирался городским головой Калуги, занимался благотворительностью, обустроил городской водопровод, развивал производство, приложил все усилия для процветания города и пробыл в этой должности шестнадцать лет.

