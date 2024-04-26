Общество

О штрафах за шашлыки в ненадлежащих местах напомнили россиянам

За приготовления шашлыка вне специально оборудованных мест, таких как лесные зоны, парки или дворы частных домов, грозит штраф в размере до 15 тысяч рублей, за разжигание костра в неположенном месте - до 30 тысяч рублей, рассказал РИА Новости председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин («Единая Россия»).

«Шашлык на природе можно готовить только в специально оборудованных местах, таких как лесные зоны, парки или дворы частных домов. Нарушение этого правила влечет за собой штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Если вы решите разжечь костер в лесу в неположенном месте, штраф будет еще более серьезным – от 15 до 30 тысяч рублей. Если подобное нарушение происходит на территории лесопаркового пояса или на берегу озера или реки, штраф может составить от 40 до 50 тысяч рублей. И в случае, если несоблюдение правил приводит к пожару, штраф может достигать 60 тысяч рублей», - сказал Чаплин.

Депутат отметил, что также не стоит забывать о чистоте и убирать за собой мусор после пикника, иначе нарушителю может грозить штраф до 2 тысяч рублей, региональные законы могут устанавливать свои штрафы, иногда до 5 тысяч руб.

«Если вы решите приготовить шашлык или другое блюдо на даче, используя открытый огонь в металлической емкости, например, мангал, имейте в виду, что между местом горения и зданиями, сооружениями и прочими постройками должно быть противопожарное расстояние не менее 5 метров. Также необходимо создать зону очистки вокруг мангала от горючих материалов - не менее 2 метров. Неразрывно связанные с природой отдых и приготовление пищи в походе или на даче могут принести удовольствие, но важно помнить, что безопасность и соблюдение правил – основное условие сохранения природы и безопасности окружающих», - подчеркнул он.