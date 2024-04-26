Общество

Коллектив «Горводоканала» вышел на сезонный субботник в Пскове

Коллектив «Горводоканала» вышел на сезонный субботник в Пскове. Часть сотрудников сделала генеральную уборку возле главного управления предприятия и вдоль улицы Советской Армии, а руководители подразделений, уже по традиции, вышли на правый берег реки Великой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе предприятия.

Фото здесь и далее: «Горводоканал»

«Заметили, что с каждым сезоном бытового мусора на территориях, за которыми мы следим, становится меньше, а значит и жители мусорят меньше. Когда вокруг чисто - дыхание весны ощущается иначе!» - рассказали работники предприятия.

Участники субботника вспомнили, как в свой первый выход на берег реки вывезли оттуда семь КамАЗов мусора. Сегодня же территорию лишь очистили от влажных салфеток, отходов после пикников и остатков прошлогодней листвы.

«Для нас - это прекрасное завершение длинной рабочей недели и месячника чистоты в Пскове!» - поделились в «Горводоканале».