Общество

«Пруд моего детства»: зачем жители деревни под Изборском спасают старый водоем

В Псковской области 346 проектов стали победителями регионального конкурса ТОС. Общая сумма поддержки из областного бюджета составит 110 млн рублей. За счет этих средств планируется решить целый комплекс проблем местного значения: организации водоснабжения и уличного освещения, ремонта дорог, благоустройства парков и зон отдыха.

В рамках одного из таких проектов будет благоустроена территория пруда в деревне Замогилье Печорского района. О том, почему водоем жизненно необходим для жителей этого населенного пункта, и какие еще важные инициативы удалось воплотить в жизнь активистам ТОС «Деревенька», узнала Псковская Лента Новостей.

«Тина не дает дышать»

Деревня Замогилье находится недалеко от Изборска. Жителей там немного: в зимнее время постоянно проживает только две семьи, но зато в теплое время года Замогилье оживает. Переехавшие в Псков и Петербург дети и внуки жителей деревни приезжают погостить на лето. Поэтому вопросы благоустройства важны не только старожилам, но и более молодым обитателям населенного пункта.

Есть в Замогилье и свой водоем. Как давно появился в деревне этот пруд, никто из местных уже не помнит. «Существование этого уникального природного водоема можно отнести к началу жизни самой деревни. Во всяком случае, я помню его с детства», - заметила инициатор создания ТОС «Деревенька» и его главный активист Таисия Валова.

«Лично мои воспоминания - это 1960 год, когда мы с родителями переехали жить в Замогилье. Помню, как мы в этом водоеме купались. Правда, побаивались из-за вязкого дна заплывать на середину пруда. Размеры его впечатляли нас, детей. Нам он казался огромным. Наши родители ловили в нем карасей, женщины стирали и полоскали белье. А сколько птиц сюда прилетало! Да и домашние утки и гуси местных жителей протаптывали тропинку к воде», - рассказала Таисия Валова.

Сейчас когда-то живописный пруд зарос травой и тиной. К водоему не подойти из-за зарослей кустарника. И тем более - не подъехать. А это уже проблема не только эстетическая. Долгое время пруд использовался как пожарный водоем, поэтому безопасность жителей напрямую зависит от этого природного объекта.

«В разные годы в деревне были случаи возгорания домов, и тушили их всегда водой из пруда. Сейчас воды в пруду мало. И, к сожалению, это стало причиной недавней трагедии: у наших соседей сгорел дом, потому что пожарные не смогли набрать воды в пруду, и им пришлось ехать за ней в Изборск», - рассказала жительница.

Таисия Валова также сообщила, что беспокойство вызывает и ежегодный пал травы. «У нас нет воды в колодцах, и в случае пала травы или просто пожара, нам не избежать беды. Единственным спасением в этом случае может стать наш водоем. Но воды в нем становится все меньше и меньше, тина не дает ему дышать. Поэтому размер пруда уже уменьшился до 160 кв. метров», - пояснила она.

Пруд должен жить

Поэтому активисты ТОС «Деревенька» решили спасти пруд и заявились на региональный конкурс с проектом «Пруд моего детства». «Цель нашего проекта - сохранение, очистка и благоустройство водоема и зоны вокруг него. Мы даже придумали девиз: «Пруд моего детства должен жить, чтобы радовать и помогать!» - рассказала Таисия Валова.

И к радости жителей деревни проект тосовцев вошел в число победителей. На благое дело жители Замогилья получат 373 тысячи рублей.

На эти деньги жители планируют организовать работы по очистке водоема от тины и ряски, его углублению и расширению. Также планируется расчистка территории вокруг пруда от кустарника и мусора.

«Мы очень рады! Несмотря на то, что в приоритете в этом году были спортивные площадки и игровые дворовые территории, вопросы безопасности тоже не остались без внимания», - отметила Таисия Валова.

Женщина также рассказала, что планах - облагородить это место: сделать мосточки у водоема и благоустроить дорогу к нему. «Летом будем через конкурс искать подрядчика. И надеемся, что к осени наш пруд снова станет прекрасным местом отдыха для всех жителей и гостей», - отметила представитель ТОС.

Спасли часовню

В том, что у жителей деревни всё получится, сомневаться не приходится. «Пруд моего детства» - это не первый проект, который удалось реализовать активистам.

Надо сказать, что и создан был ТОС «Деревенька» ради решения важных для деревни вопросов. Самым главным из них было спасение от разрушения уникальной старинной часовни - объекта культурного наследия регионального значения.

Часовня находилась рядом с деревней и долгое время была заброшенной. Но при этом незабытой паломниками, которые периодически приезжали в эти края и, по словам местных, пробирались сквозь бурелом, чтобы посетить святое место.

Поэтому жители сначала своими силами пытались привести памятник в порядок, а затем решили объединиться в территориальное общественное самоуправление и получить возможность привлечения внимания к проблеме, и само собой - дополнительного финансирования.

Всю работу по созданию ТОС взяла на себя Таисия Валова. После выхода на пенсию женщина все лето проводила в родительском доме в Замогилье, и конечно ее волновала судьба маленькой часовенки и старинного захоронения рядом с ней.

Сразу после создания общественного объединения была подана первая заявка на региональный конкурс грантов. Тосовцы разработали проект «Дорога в историю», целью которого было отремонтировать подъезд к часовне. «Единственная ведущая к памятнику дорога протяженностью 2,5 км заросла кустами. Мы решили ее восстанавливать», - рассказала Таисия Валова.



Проект оказался в числе победителей. В итоге теперь к часовне ведет хорошая грунтовая дорога. А сами жители соорудили указатель на памятник и оборудовали место отдыха для путников.





Но на этом история не закончилось. Таисия Валова сумела привлечь внимание областных властей и к плачевному состоянию часовни на встрече актива Печорского района с главой региона Михаилом Ведерниковым. Губернатор не оставил обращение без внимания: по его поручению памятник отреставрировали. Вместо прохудившейся старой крыши, не спасавшей памятник от дождей, возвели новую. Причем, новая конструкция внешне такая же, какой она была в XIX веке.

«Мы были очень рады, что нашей часовенкой занялись специалисты. Мы при всем желании подобные работы проводить не могли, поскольку это объект культурного наследия. Лишний гвоздь без разрешения боялись вбить», - отметила Таисия Валова.

Теперь, когда к отреставрированной часовне ведет хорошая дорога, паломников и туристов, заглядывающих в Замогилье, стало еще больше. По словам женщины, гости приезжают и на велосипедах, и на машинах. Поэтому хочется, чтобы и в самой деревне было уютно и красиво.

«Уверена, что «Пруд моего детства» нам в этом поможет. Реализация этого проекта позволит сохранить уникальный природный уголок со всеми своими прелестями и исторической привлекательностью. Пруд станет для нас и будущих поколений надежной защитой и любимым местом отдыха», - заключила Таисия Валова.

Светлана Синцова

Фото из личного архива Таисии Валовой