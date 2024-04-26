Общество

Псковские курсанты высадили деревья на территории университета

Работу по благоустройству образовательной организации и прилегающей к ней территории провел личный состав Псковского филиала Университета ФСИН России сегодня, 27 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учебного заведения.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского филиала Университета ФСИН России

Руководство филиала вместе с курсантами посадили саженцы деревьев.

Сотрудники и учащиеся покрасили бордюры, привели в порядок служебные помещения и территорию вуза.

Врио начальника Псковского филиала Университета ФСИН России Галина Пасичнюк поблагодарила сотрудников и курсантов за проделанную работу и обратила внимание на необходимость постоянного поддержания порядка как на территории филиала, так и за его пределами.