Общество

Будущих кандидатов на службу судебных приставов по Псковской области научили собирать автоматы

Информативную экскурсию провели для будущих кандидатов в управлении федеральной службы судебных приставов по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФССП России по Псковской области

Начальник отделения государственной службы и кадров Вероника Швечихина рассказала о возможностях и требованиях для поступления на службу, о целевом обучении в службе.

Заместитель начальника отдела организации исполнительного производства, исполнительного розыска и реализации имущества должников Анастасия Шиблатова рассказала суть работы судебных приставов и о ходе исполнительного производства. Сотрудники занимаются исполнением судебных актов, взысканием долгов, обеспечением исполнения судебных решений, а также другими видами исполнительной деятельности. Они осуществляют контроль за исполнением судебных решений, проводят оперативно-розыскные

мероприятия по установлению местонахождения должников и их имущества.

Дознаватель Ирина Гулько рассказала, как правильно, в какой последовательности выполнения, изымаются следы пальцев руки. Иногда необходимо изымать следы пальцев руки с поверхности для дальнейшего анализа. Важно правильно выполнять эту процедуру, чтобы сохранить целостность следов и обеспечить точность результатов экспертизы.

«Все очень заинтересовались, рассматривая специальные средства, которые используют в работе судебные приставы. Девочки с лёгкостью разбирали и собирали АК-105, пистолет Макарова 9 мм и кандидаты смогли увидеть пистолет Ярыгина 9 мм. Таким образом, экскурсия в управление федеральной службы судебных приставов по Псковской области была полезным и познавательным мероприятием, которое позволило потенциальным кандидатам наглядно увидеть работу органов принудительного исполнения и глубже понять их роль в обществе», - подытожили в пресс-службе.