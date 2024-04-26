Общество

Лучших учителей истории и обществознания Псковской области наградили благодарностями

Испытания региональных этапов Всероссийских конкурсов профессионального мастерства «Учитель года России», «Воспитатель года России», «Учитель-дефектолог года России», «Педагог-психолог России» завершились в Псковской области. Торжественное мероприятие, посвященное чествованию лучших из лучших в своей профессии, прошло в пятницу, 26 апреля, в Псковской гимназии № 29. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил псковский омбудсмен Дмитрий Шахов.

Фотографии предоставлены Дмитрием Шаховым

В торжественной церемонии награждения принял участие Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов.

Выступая с приветственным словом, Дмитрий Шахов отметил важность и необходимость подобных конкурсов, поскольку в современном мире без совершенствования своих знаний, а особенно, педагогам, кто их передает молодому поколению нашей страны просто невозможно быть настоящим профессионалом своего дела. Именно на это и направлен всероссийский конкурс, на региональном этапе, которого мы сегодня присутствуем, сказал псковский омбудсмен.

По сложившейся традиции, как подчеркнул Дмитрий Шахов, признавая высокую государственную и общественную значимость профессии российского учителя, в целях поддержки граждан России, реализующих одно из фундаментальных прав человека и гражданина – право на образование - для учителей Псковской области, преподающих историю и обществознание, а также активно участвующих в Областном этапе всероссийского Конкурса «Учитель года», установлены специальные призы и награды от Уполномоченного по правам человека в Псковской области.

«Уверен, что воспитание настоящего гражданина России, истинного патриота, любящего свою страну, свою малую Родину, закладывается не только в семье, но и в школе. Именно поэтому, обеспечивая качественное преподавание истории и обществознания, современная школа закладывает в души и головы молодого поколения основы знаний о нашей Великой стране, о нашем добром и отзывчивом народе-труженике. На основе реальных примеров из героического прошлого и настоящего России прививается любовь к своей стране, воспитываются настоящие патриоты нашей Родины, которые будут не только знать Конституцию России, основные права и свободы человека и гражданина, но и соблюдать их в дальнейшей своей жизни. Именно поэтому Уполномоченный по правам человека в Псковской области учредил специальные призы и поощрения для учителей истории и обществознания Псковской области, которые прошли в финал регионального этапа конкурса «Учитель года». Это действительно лучшие учителя таких предметов в текущем году, которые достойны поощрения», - сказал, обращаясь к участникам торжественного мероприятия, Дмитрий Шахов.

Благодарности и специальные призы от регионального Уполномоченного по правам человека вручены:

Виктории Андреевой - учителю истории и обществознания, МБОУ СОШ №1 г. Остров;

Сергею Бувакину - учителю истории и обществознания, МБОУ «Плюсская СОШ» пос. Плюсса.

Победителем областного этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России» стал учитель физики и математики Бежаницкой средней школы Дмитрий Спиридонов. Он поблагодарил коллег и друзей за поддержку. Отдельные слова признательности Дмитрий Спиридонов адресовал соучастникам конкурса: «За это время мы стали крепкой семьей. Все 5 дней мы поддерживали друг друга. Это не только моя победа, это победа всех нас».