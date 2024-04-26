Месячник чистоты: как убирались в Псковской области

Подходит к концу месяц традиционных городских субботников. И хоть в этом году какого-то общего крупного конкурса на самую лучшую команду по очищению территорий не было, многие жители Пскова, сотрудники организаций, депутаты и общественники вышли поработать граблями по собственному желанию. Мы собрали публикации тех, кто в своих социальных сетях рассказал о благом деле.
Более 250 человек приняли участие в субботнике, который прошел в Ботаническом саду Пскова. Убирали территорию от прошлогодних листьев и мусора сотрудники правительства Псковской области, депутаты Псковского областного Собрания депутатов, члены Молодежного парламента, представители «Дружины», Псковского реготделения центра «Воин» и неравнодушные жители.
Депутат городской Думы по округу №12 Григорий Стороненков рассказал в своих социальных сетях, что жители вышли на Единый день уборки и провели субботники аж на шести территориях.
Пойти на субботник призывала еще один депутат гордумы, директор ГТРК «Псков» Наталья Юрченко. Она призвала жителей своего округа №8 принять участие в уборке и напомнила, что в течение всего месяца можно подать заявку в УГХ города, чтобы в администрации выдали весь необходимый инвентарь для уборки.
Жители Псковского района вместе со своей главой Натальей Федоровой провели большой субботник на горе Соколиха.
Она пояснила, что в уборке также приняли участие сотрудники районной администрации, депутаты, работники муниципальных организаций, активисты и, конечно, неравнодушные граждане.
Также жители Псковского района решили присоединиться к Всероссийскому субботнику, который прошел на территории погоста Выбуты 27 апреля.
Великолучане тоже не отставали. Депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский рассказал в своем Telegram-канале, что они с единомышленниками несколько раз в год проводят мероприятия по уборке общественных территорий. В этом году особое внимание решили уделить благоустройству памятных мест и воинских захоронений.
Про еще один субботник в Великих Луках рассказал профессор ВЛГАФК, депутат Великолукской городской Думы, председатель местного отделения Российского военно-исторического общества Дмитрий Белюков.
Тем временем в Пушкинских Горах субботник прошел несколько раз за месяц. Неравнодушные местные жители навели порядок на улице Аэродромной и завершили уборку улице Новоржевской до автозаправки, рассказала на своей странице «ВКонтакте» глава района Оксана Филиппова.
Команда администрации Локнянского муниципального округа тоже вышла на субботник на общественную территорию в поселке.
И хоть официальный месячник чистоты закончится с наступлением мая, возможность организовать субботник и сделать свой город чище никуда не пропадет. Каждый неравнодушный житель региона собственными руками может помочь создать новое место отдыха шаговой доступности или привести в порядок уже полюбившиеся для прогулок тропинки.
Ксения Журавкова