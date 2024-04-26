Общество

Месячник чистоты: как убирались в Псковской области

Подходит к концу месяц традиционных городских субботников. И хоть в этом году какого-то общего крупного конкурса на самую лучшую команду по очищению территорий не было, многие жители Пскова, сотрудники организаций, депутаты и общественники вышли поработать граблями по собственному желанию. Мы собрали публикации тех, кто в своих социальных сетях рассказал о благом деле.

Более 250 человек приняли участие в субботнике, который прошел в Ботаническом саду Пскова. Убирали территорию от прошлогодних листьев и мусора сотрудники правительства Псковской области, депутаты Псковского областного Собрания депутатов, члены Молодежного парламента, представители «Дружины», Псковского реготделения центра «Воин» и неравнодушные жители.

«Субботник стал частью Всероссийского субботника, который прошел по стране в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" президентского национального проекта "Жилье и городская среда"», - рассказали в правительстве региона.

Депутат городской Думы по округу №12 Григорий Стороненков рассказал в своих социальных сетях, что жители вышли на Единый день уборки и провели субботники аж на шести территориях.

«Энтузиазм наших жителей оказался так заразителен, что к ним присоединились гости из Челябинска, Белоруссии и даже из Индии. Так что можно сегодняшние акции чистоты назвать интернациональными. Совет округа благодарит всех, кто в этот субботний день отложил свои дела, перенес поездку на дачу и вышел на уборку. Особенно отрадно было видеть, как на субботник идут всей семьей, приобщая детей к общественно полезному делу», - написал депутат в посте.

Пойти на субботник призывала еще один депутат гордумы, директор ГТРК «Псков» Наталья Юрченко. Она призвала жителей своего округа №8 принять участие в уборке и напомнила, что в течение всего месяца можно подать заявку в УГХ города, чтобы в администрации выдали весь необходимый инвентарь для уборки.

«Мы все сами должны городу, природе - соблюдать чистоту, не разбрасывая мусор, бутылки. Или чистоту наводить, если не научились поддерживать», - написала она на своей странице «ВКонтакте».

Жители Псковского района вместе со своей главой Натальей Федоровой провели большой субботник на горе Соколиха.

«Убрали мусор, прошлогоднюю листву, дико растущий кустарник, мох с плит постамента, больные и сухие деревья вблизи памятника. Это место часто посещают гости нашей земли, здесь любят бывать многие псковичи. Безусловно, оно должно иметь достойный вид. Поэтому стало доброй традицией при помощи общественности наводить здесь порядок перед теплым сезоном», - рассказала Наталья Федорова на своей странице «ВКонтакте».

Она пояснила, что в уборке также приняли участие сотрудники районной администрации, депутаты, работники муниципальных организаций, активисты и, конечно, неравнодушные граждане.

Также жители Псковского района решили присоединиться к Всероссийскому субботнику, который прошел на территории погоста Выбуты 27 апреля.

«Приглашаем жителей и гостей нашего района принять участие уборке территории одного из самых известных исторических мест Псковщины, родины Святой равноапостольной великой княгини Ольги», - поделилась глава Псковского района в соцсетях.

Великолучане тоже не отставали. Депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский рассказал в своем Telegram-канале, что они с единомышленниками несколько раз в год проводят мероприятия по уборке общественных территорий. В этом году особое внимание решили уделить благоустройству памятных мест и воинских захоронений.

«В Великих Луках вместе с партийцами, общественниками и воспитанниками клуба "Маргелов" убрали прошлогоднюю листву на Аллее памяти десантников легендарной 6-й роты 76-й дивизии. Это знаковое для нашего города место, здесь регулярно проходят патриотические акции и митинги», - рассказал депутат.

Про еще один субботник в Великих Луках рассказал профессор ВЛГАФК, депутат Великолукской городской Думы, председатель местного отделения Российского военно-исторического общества Дмитрий Белюков.

«Сегодня провели субботник на территории Коломенского кладбища. Это объект культурного наследия регионального значения. Здесь нашли упокоение многие известные великолучане, а также участники войн XIX - XX вв», - написал он на своей странице «ВКонтакте».

Тем временем в Пушкинских Горах субботник прошел несколько раз за месяц. Неравнодушные местные жители навели порядок на улице Аэродромной и завершили уборку улице Новоржевской до автозаправки, рассказала на своей странице «ВКонтакте» глава района Оксана Филиппова.

«Множество неравнодушных пушкиногорцев приняли участие в субботнике. Искренняя благодарность каждому, кто своим общественным трудом старается сделать наш поселок краше и ухоженнее», - написала она в соцсетях.

Команда администрации Локнянского муниципального округа тоже вышла на субботник на общественную территорию в поселке.

«Месячник благоустройства продолжается, сделаем округ чистым и ухоженным!» - написал глава округа Иван Белугин в своем Telegram-канале.

И хоть официальный месячник чистоты закончится с наступлением мая, возможность организовать субботник и сделать свой город чище никуда не пропадет. Каждый неравнодушный житель региона собственными руками может помочь создать новое место отдыха шаговой доступности или привести в порядок уже полюбившиеся для прогулок тропинки.

Ксения Журавкова