Общество

Расходы на защиту работников от вредных производственных факторов в Псковской области выросли на 20,1%

Расходы на защиту каждого работника от вредных производственных факторов в Псковской области в 2023 году по сравнению с 2022 годом увеличились на 20,1%. Всего на конец 2023 года на работах с неблагоприятными условиями труда были заняты 15,9 тысячи человек. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковстате.

В организациях, кроме субъектов малого предпринимательства, с вредными и (или) опасными условиями труда они составили в среднем 11 647 рублей на каждого работника.

Наибольшее количество работающих под воздействием вредных и опасных факторов наблюдалось в организациях обрабатывающих производств — 41,4%. Наименьшее количество — 0,1% трудилось в организациях информации и связи.

Напомним, Всемирный день охраны труда — праздник, отмечаемый ежегодно 28 апреля. Это также международный день памяти рабочих, погибших или получивших травмы на работе.