Общество

Фотофакт: Прокатчики лошадей обосновались в псковском Сквере искусств

Прокатчики лошадей обосновались в псковском Сквере искусств.

Ранее городские власти заявляли о необходимости очистить Детский парк от лошадниц. Публичные слушания по вопросу нахождения коней в парках и скверах Пскова назначили на вторую половину мая, пишет «МК в Пскове».

Глава города Борис Елкин рассказал, что проведение слушаний по этому вопросу не беспочвенно – ранее были известны случаи, когда во время катаний страдали дети. Часть вопросов, связанных с лошадьми, контролирует администрация, часть — находится в ведении УМВД.