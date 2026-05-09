Росгвардейцы поздравили с Днем Победы 102-летнюю участницу войны

В Великих Луках сотрудники управления Росгвардии по Псковской области и участники движения «Гвардейская смена» навестили 102-летнего ветерана Великой Отечественной войны Марию Сизову, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления.

Росгвардейцы и школьники поздравили Марию Сизову с Днём Победы, вручили памятные подарки и цветы, а также пожелали крепкого здоровья и благополучия и долгих лет жизни.

Сотрудники Росгвардии поблагодарили ветерана за подвиг, совершённый в годы Великой Отечественной войны, и самоотверженный труд на благо Родины.

В 1941 году Мария Сизова работала фельдшером в НКВД в городе Зубцов Калининской области. 5 июля 1942 года Мария Сизова приняла военную присягу, её зачислили медицинской сестрой в 7-й пехотный полк 24-й железной дивизии второго формирования.

Осенью 1942 дивизию перебросили под Сталинград. 13 января медсестру 7-го пехотного полка Марию Сизову тяжело ранили. После окончания Сталинградской битвы, её наградили медалью «За оборону Сталинграда».

Мария Сизова участвовала в боях на Курской дуге, Полесской наступательной операции, Восточно-померанской стратегической операции, за столицу Польши – Варшаву. Она также награждена медалями «За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда».