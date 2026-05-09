 
Общество

Росгвардейцы поздравили с Днем Победы 102-летнюю участницу войны

0

В Великих Луках сотрудники управления Росгвардии по Псковской области и участники движения «Гвардейская смена» навестили 102-летнего ветерана Великой Отечественной войны  Марию Сизову, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления.

Фото здесь и далее: Пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

Росгвардейцы и школьники поздравили Марию Сизову с Днём Победы, вручили памятные подарки и цветы, а также пожелали крепкого здоровья и благополучия и долгих лет жизни.

Сотрудники Росгвардии поблагодарили ветерана за подвиг, совершённый в годы Великой Отечественной войны, и самоотверженный труд на благо Родины.

В 1941 году Мария Сизова работала фельдшером в НКВД в городе Зубцов Калининской области. 5 июля 1942 года Мария Сизова приняла военную присягу, её зачислили медицинской сестрой в 7-й пехотный полк 24-й железной дивизии второго формирования.

Осенью 1942 дивизию перебросили под Сталинград. 13 января медсестру 7-го пехотного полка Марию Сизову тяжело ранили. После окончания Сталинградской битвы, её наградили медалью «За оборону Сталинграда».

Мария Сизова участвовала в боях на Курской дуге, Полесской наступательной операции, Восточно-померанской стратегической операции, за столицу Польши – Варшаву. Она также награждена медалями «За отвагу»,  «За освобождение Варшавы», «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда».

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026