Общество

«Беседка»: 375 лет Пожарной охране России. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Беседка», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 30 апреля. Новый выпуск будет посвящен 375-летию Пожарной охраны России.

Об опасной и сложной, но социально важной и благородной профессии, сказать точнее – службе наших пожарных, сегодня рассказали гости студии: ветеран пожарной охраны Псковской области, участник ликвидации самого крупного пожара в регионе в 90-е годы вблизи д. Кислово Александр Минаев; заместитель начальника службы пожаротушения Владимир Латышев и начальник центрального пункта пожарной связи Наталья Вавилова.

Ведущая — Любовь Кузнецова.