Общество

За права трудящихся

Колонна автомобилей с флагами и призывами защитить права трудящихся пронеслась в сторону Крестов, в автобусе №17 раздают шары и не берут деньги за проезд – сегодня, 1 мая, в Пскове отмечают Праздник Весны и Труда. Традиционно активное участие в организации празднования Первомая принял Псковский областной совет профессиональных союзов. К профсоюзному автопробегу, Совету облсовпрофа и концерту в большом зале Дома профсоюзов присоединилась журналист Псковской Ленты Новостей.

Уже в 9.00 на Октябрьской площади в Пскове начали собираться участники автопробега – с шарами, флагами и цветами члены профсоюзов приветствовали коллег и прохожих и завершали оформление автомобилей – транспорт в колонне профсоюзов выделялся, в том числе, наклейками с лозунгами профсоюзов: «Достойный труд каждого – гарантия благополучия семьи и развития страны», «За рост МРОТ, опережающий инфляцию», «За нулевой налог на доходы ниже МРОТ» и другими призывами защитить права трудящихся.

Всего в автопробеге приняли участие порядка 20 автомобилей, к акции присоединились председатели и члены отраслевых профсоюзов, а также представители отряда содействия обороне и безопасности «Дружина». Примечательно, что на автопробег они вышли прямо со смены.

«К автопробегу на 1 мая присоединился впервые. Нам предложили, мы не отказались. Интересно было посмотреть, принять участие», - поделился член отряда «Дружина» Сергей Никандров.

Стартовав от памятника княгине Ольге, колонна профсоюзов проследовала к памятнику в честь 50-летия Красной армии в Крестах, где состоялось возложение цветов.

Далее в рамках празднования 1 мая в Доме профсоюзов провели торжественный Совет Псковского областного совета профессиональных союзов. Участие в мероприятии приняли представители власти, крупные работодатели, члены профсоюза. Почетным гостем первомайских мероприятий стала секретарь Федерации независимых профсоюзов России, представитель ФНПР в Северо-Западном федеральном округе Ольга Федулова.

«Хотелось бы от имени ФНПР поздравить всех с замечательным праздником. Погода сегодня сопутствует. Всем удачи, успеха, крепкого здоровья, всех вам благ на благо работы профсоюза», - выступила Ольга Федулова.

Затем на сцену поднялась председатель комитета по труду и занятости Псковской области Алена Трунова. «Сегодня светлый, жаркий день, собрались такие светлые лица. Знаете, говорят, бесконечно можно смотреть на три вещи: как течет вода, как горит огонь и как работает человек. Сегодня мы чествуем человека труда и восхищаемся его деятельностью», - напомнила Алена Трунова.

Также слово предоставили заместителю председателя Псковской городской Думы Михаилу Иванову. «Профсоюзы стоят на защите прав и интересов граждан вместе со многими госструктурами», - отметил он и пожелал присутствующим благополучия, удачи и долгих лет жизни.

От администрации областного центра на заседании присутствовал заместитель главы администрации Пскова Андрей Ульянов. В рамках заседания Совета подвели итоги деятельности профсоюзов в регионе с 8 июня 2020 года по 30 апреля 2024 года и наградили отличившихся работников от имени Псковского областного Собрания депутатов, правительства Псковской области, Псковского облсовпрофа, Псковской городской Думы и администрации города Пскова.

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Особое место в рамках празднования Дня Весны и Труда в Пскове заняла тема трудящихся-военнослужащих. Линейка профсоюзных мероприятий завершилась праздничным концертом, на котором собирали помощь для участников специальной военной операции.

«Проводим праздничный концерт. Он, конечно, – за мир, труд, май, а также в поддержку бойцов специальной военной операции. Собираем благотворительные пожертвования, помощь, чтобы потом передать в зону СВО. Ну а на деньги, которые соберем, мы закупим необходимые вещи для фронта, амуницию, оборудование и так далее, чтобы затем или с нашими социальными партнёрами, или самим также отправить на передовую», - рассказал председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.

Помимо этого, уже в третий раз на 1 мая в Пскове запустили профсоюзный автобус, который курсирует по маршруту №17 с 10.27 до 14.57. В автобусе работают сотрудники облсовпрофа, которые поздравляют горожан с праздником, раздают им шары и буклеты о профсоюзных здравницах Псковской области, а также информируют о преимуществах профсоюзного членства. При этом проезд в профсоюзном автобусе совершенно бесплатный.

Многие отмечают, что масштабы празднования Первомая с годами значительно сократились, и на сегодняшний день для многих Праздник Весны и Труда – просто еще один выходной, в течение которого можно отдохнуть или провести время с семьей. Вместе с тем радует, что традиции праздника стараются сохранить, чтобы в очередной раз обратить внимание на людей труда, на необходимость улучшения условий для работающих граждан, проводя параллель между комфортными условиями труда и благополучием каждого человека, семьи в отдельности и страны в целом. Важно отстаивать интересы трудящихся, ведь за любыми благами, которые нас окружают, стоит человеческий труд. Не секрет, что благоприятные рабочие условия повышают производительность труда, положительно сказываются на здоровье нации и способствуют повышению уровня жизни.

Ксения Иванова