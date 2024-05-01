Общество

Почти 90% псковичей против введения налога на бездетность – опрос

86% псковичей против введения налога на бездетность. В соответствующем опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Пскова.

Только 14% опрошенных псковичей в той или иной степени поддерживают введение налога на бездетность (6% однозначно за, еще 8% скорее за). Их основной аргумент — демографическая ситуация в стране. Большинство против: 24% респондентов скорее не поддерживает и 62% однозначно не поддерживает. «Иногда отсутствие детей — это не личный выбор человека, а, например, ограничения по здоровью или невозможность их содержать. Во втором случае налог на бездетность только усугубит материальное положение человека», — поясняют горожане.

Женщины противятся идее введения налога не бездетность чаще мужчин (92 и 80% соответственно): «Каждый вправе решать сам, нужно ли ему продолжения своего рода или нет». Горожане до 34 лет — чаще тех, кто старше.

Среди респондентов с детьми против инициативы выступает чуть меньшее количество (73%). Среди тех, кто только планирует детей, и тех, кто твердо решил отказаться от идеи завести потомство, критика идеи звучала чаще всего (95 и 92% соответственно).