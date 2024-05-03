Общество

В России появится День математика

Новый профессиональный праздник – День математика - будет отмечаться зимой, 1 декабря, закрепить его в календаре распорядился председатель правительства Михаил Мишустин, информация об этом появилась на сайте правительства РФ.

«Праздничной датой предлагается сделать 1 декабря – день рождения выдающегося русского математика Николая Ивановича Лобачевского. Подписанным распоряжением министерству просвещения поручено в двухмесячный срок закрепить принятое решение необходимым нормативным правовым актом», - говорится в сообщении.

С инициативой об установлении такого праздника в правительство РФ обратился ректор МГУ Виктор Садовничий. Это предложение впервые прозвучало в ходе Всероссийского съезда учителей и преподавателей математики, который прошёл в МГУ в ноябре 2023 года.