Общество

Эксперт назвала возможные причины анорексии у подростков

Жесткий стресс, насилие, буллинг, развод родителей и некоторые другие факторы могут стать предпосылками возникновения анорексии и булимии у подростков, при этом зачастую они отказываются считать это болезнью и проблемой. Родителям важно вовремя заметить это и обратиться к врачу, причем не диетологу, а к специализированному психологу, рассказала психиатр, завкафедрой Российского национального исследовательского медицинского университета (РНИМУ) имени Н. И. Пирогова Людмила Сатьянова.

«Вся проблема в том, что сам подросток не всегда считает это болезнью. Часто пусковым механизмом у подростка бывает жесткий стресс. Очень часто, как статистика показывает, это насилие. Необязательно сексуальное насилие. Это может быть буллинг какой-то в школе. Развод родителей, переход в другую школу, переезд в другой район, расставание с молодым человеком или с девушкой», - сказала эксперт.

По ее словам, с подобными ситуациями трудно справиться эмоционально, а иногда даже не находится возможности попросить у кого-либо совета.

"Болезнь здесь становится спасательным кругом, тем фактором, который возможно контролировать. «Я не могу контролировать события вокруг меня, с которыми трудно справиться, но я могу контролировать свое тело, свою еду. Я могу справиться хотя бы с этим". На этот момент подросток обращает внимание, что он прибегает к пищевому регулированию, но он не считает это проблемой, он не считает это болезнью», - объяснила Сатьянова.

Собеседница агентства также отметила, что подросток начинает задумываться о проблеме лишь тогда, когда появляются физические проблемы. «Проблемы в виде расстройств ЖКТ, какой-то слабости, быстроистощаемостью, когда у тебя уже не хватает сил просто подняться по лестнице <...> или зубы начинают сыпаться, вот тогда он может задуматься», - сказала эксперт.

«Но и то, чем сильнее падает вес, тем меньше критики к этому состоянию. То есть голова как будто бы отключается на вот этой теме», - добавила она.

Сатьянова отметила, что в первую очередь оказать помощь ребенку на первом этапе болезни способны родители.

«Если в семье достаточно доверительное отношение, когда ребенок может поговорить с родителями, родители интересуются жизнью ребенка, то вот эти факторы, вот эти изменения поведенческие, они достаточно быстро становятся заметными. Потому [что] сложно не заметить, когда ребенок уже в порядке вещей <...> отказывается от еды, отказывается от ужина, отказывается от привычных сладостей и так далее. На вот этом этапе, когда что-то пошло не так, родители могут помочь справиться», - сказала она.

Также собеседница агентства добавила, что параллельно стоит обратиться к психологу, который занимается лечением расстройств пищевого поведения.

«На начальной стадии можно выяснить, с какой трудностью столкнулся ребенок, что вот здесь расстройство пищевого поведения выступает как такой вспомогательный фактор. То есть на этом этапе родитель сможет проконтролировать питание ребенка», - отметила она.

По словам Сатьяновой, лучше не прибегать к помощи диетолога, который назначит диеты с ограничениями, в таком случае необходимо обратиться к консультанту по питанию, пишет ТАСС.

«Ребенку надо правильно выстроить режим питания, чтобы там были жиры, белки, углеводы, клетчатка, чтобы все было в достаточном количестве. И вот когда все еще не зашло слишком далеко, родители, как раз это родительская территория, где они смогут помочь ребенку обеспечить вот этот график питания», - сказала эксперт.