Общество

Почти 600 сертификатов на экспорт растительной продукции оформили в Псковской области с начала года

571 экспортный фитосанитарный сертификат на продукцию растительного происхождения оформили в Псковской области с начала года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Продукция предназначалась для отправки в 20 стран мира. Ее общий объем составил 1,8 тысячи тонн и 27,3 тысячи кубометров.

Основной объём экспорта пришёлся на лесоматериалы – свыше 27 тысяч кубометров, которые были произведены в псковском и других регионах России, и отправились в Китай, Египет, Индию и Израиль. Также осуществлялся экспорт рапса, торфа, семенного картофеля и семян льна для переработки.

Все экспортные сертификаты были оформили государственные инспекторы управления Россельхознадзора в соответствии с карантинными фитосанитарными требованиями стран-импортёров.