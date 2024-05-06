Общество

Полицейские приглашают в Музей истории органов внутренних дел Псковской области

Музей истории органов внутренних дел Псковской области открыт для посещения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Музей истории псковской милиции (в настоящее время - постоянно действующая музейная экспозиция истории органов внутренних дел Псковской области) создавался на добровольных началах в 1988 году по инициативе коллегии управления внутренних дел и Совета ветеранов органов внутренних дел.

Экспозицию составляют более тысячи экспонатов, в числе которых – фотографии сотрудников органов внутренних дел, их форменное обмундирование, правительственные награды, ордена и медали, знаки отличия, оружие, документальные, фотоматериалы, трудовые и боевые реликвии, предметы, рассказывающие об организации борьбы с преступностью и правонарушениями на территории области, о безупречности и отваге при защите интересов государства и безопасности граждан. За каждым экспонатом – человеческие судьбы, яркие страницы борьбы с преступностью, подчеркнули в ведомстве.

В стенах исторической экспозиции до настоящего времени бережно сохраняется память о людях, защищавших закон и порядок на псковской земле в разные года и эпохи, по крупицам собираются в фонд исторические материалы и предметы, связанные с историей правоохранительных органов, деятельностью сотрудников, всех тех, кто сейчас стоит на страже закона и порядка.

УМВД России по Псковской области приглашает на бесплатные экскурсии в музей. Узнать подробности и записаться можно по телефону 8(8112)593575 или 8(8112)593559. Музей находится по адресу: Псков, улица Инженерная, 96.