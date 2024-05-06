Общество

Большинство респондентов ПЛН посвятят майские праздники даче и посадкам

Большинство респондентов Псковской Ленты Новостей (36,6%) традиционно проводят майские праздники на даче. Это следует из опроса, в котором приняли участие 377 человек. Стоит отметить, что в 2023 году участники аналогичного опроса также чаще всего заявляли о намерении посвятить майские выходные посадкам.

Второй по популярности ответ - предложение ввести каникулы с 1 по 9 мая, так ответили 24,14% голосующих. В 2023 году подобную инициативу поддержали 32,2% респондентов. При этом 11,94% участников опроса, наоборот, выступили за отмену майских праздников, поскольку отдыхать сейчас не время. Интересно, что год назад так ответили лишь 7,2% проголосовавших.

10,08% респондентов на майских выходных встречаются с родственниками, проводят время с семьей (в 2023 году - 9,85%). 9,02% признались, что у них накопились домашние дела, которые займут большую часть выходных дней (в 2023 году так ответили 7,2%).

Отправиться в путешествие внутри страны на майских праздниках планируют 3,98% проголосовавших (в 2023 году - 2,27%).

Менее 2% участников опроса на майских выходных организуют туристическую поездку в пределах Псковской области, уедут за границу или посетят массовые торжества с другими горожанами. В прошлом году такие ответы давали чаще.

Сейчас на сайте ПЛН стартовал новый опрос: «Поддерживаете ли вы идею ввести 10-дневные майские каникулы?»