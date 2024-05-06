Общество

Незаконную перевозку телят пресекли на границе с Белоруссией в Псковской области

Незаконную перевозку телят пресекли на российско-белорусской границе России в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Государственный инспектор ведомства запретил ввоз 30 голов молодняка крупного рогатого скота. Животные перевозились с территории Ленинградской области, по информации человека, перемещавшего животных, в неспециализированном для их транспортировки автотранспортном средстве.

В ходе контрольных процедур установлено, что на сельскохозяйственных животных отсутствовали средства идентификации (бирки, выщипы, клейма) и ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие происхождение животных, проведение необходимых исследований, вакцинаций и обработок.

Также зафиксировано нарушение соблюдения требований по предупреждению возникновения и распространения болезней животных: маршрут следования телят не был согласован с федеральным органом, осуществляющим государственный ветеринарный надзор.

Перемещение 30 телят по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено, оформлен акт о возврате «живого» груза.