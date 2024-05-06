Общество

Памятные акции проходят в Пскове в преддверии Дня Победы

Памятные акции и мероприятия проходят в Пскове в рамках празднования 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своем Telegram-канале.

«Остаются считанные дни до великого праздника Дня Победы. В этом году мы встречаем 79-ю годовщину этого исторического события. "Стена памяти", "Галерея героев" - по традиции в детских садах, школах и вузах, на братских захоронениях и в учреждениях культуры пройдут памятные мероприятия и концерты», - рассказал Борис Елкин.

Глава Пскова отметил, что празднование Дня Победы в России и за ее пределами немыслимо без акции «Бессмертный полк». «Она вновь состоится в самых разных форматах. Можно напечатать портрет героя на одежде, приклеить фотографию на стекло автомобиля, сменить аватарку в социальных сетях или опубликовать рассказ о ветеране с хештегом #нашБессмертныйПолк. Способов почтить память героев своей семьи множество. Выбор за вами», - заметил градоначальник.

«Каждая фотография – история нашей страны, которую важно помнить!» - заключил Борис Елкин.