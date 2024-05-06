Общество

День открытых дверей пройдет в главном здании Псковского музея-заповедника 9 мая

День открытых дверей пройдет в главном здании Псковского музея-заповедника - в экспозиции «Псковский край в годы Великой Отечественной войны» 9 мая в честь Дня Победы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.

Фото: Псковский музей-заповедник

Также 9 мая в 12:00, 10 и 11 мая в 13:00 состоятся сборные экскурсии по экспозиции «Псковский край в годы Великой Отечественной войны». В ходе экскурсий участники узнают о героических страницах истории Псковщины и вкладе псковичей в дело Победы. Справки по телефону: +78112663311.

«Совсем скоро расскажем подробнее о насыщенной программе Дня Победы на других объектах Псковского музея. Следите за новостями!» - дополнили в музее.