Общество

Стартовал конкурс «Дерево года России»

Почти 80 деревьев разных пород и возрастов принимают участие в конкурсе «Дерево года России», стартовавшем в мае 2024 года.

Список номинантов формировался по заявкам юридических и физических лиц, коллективов и отдельных граждан. Предпочтение отдавалось старовозрастным кандидатам, патриархам древесного мира, среди которых немало перешагнувших трехсотлетний рубеж.

В числе претендентов на победу – кедр Кос из Югры, каштан Льва Толстого из Воронежской области, груша-кормилица из Брянской области и старожил древних Печор из Псковской области. Некоторые упорно добиваются первенства, пишет RuNews24.

Так, архангельская сосна из деревни Печки Холмогорского округа вновь претендует на титул «Дерево года России». Впервые заявка на конкурс поступила в 2023-м, объявленным в Архангельской области годом экологии.

Заявку подала жительница Поморья Лидия Андреевна Зайцева. Тогда сосна, чей возраст превышает 300 лет, заняла лишь девятое место из 69 с результатом 3453 голосов. Жюри оценило активность жителей Поморья и присвоило дереву всероссийский статус «Памятник живой природы».

В нынешнем конкурсе уже есть свои лидеры. Набирают очки уфимский дуб с 2843 голосами и белгородский стародуб - 2333 голоса. Однако жители деревни Печки все же надеются на победу.

Оценил идею и основатель компании «Биолаборатория» Геннадий Иванов из Поморья. Ученый, естествоиспытатель, глубоко погруженный в природу, сам выращивает деревья, лесные и фруктовые, разрабатывает новые технологии по их возделыванию и ассимиляции с окружающей средой.

«Все деревья нуждаются в постоянном уходе и заботе, и таких в Поморье немало», - говорит ученый.

Как рассказал Геннадий Иванов, сам он с нуля из пробирки вырастил дальнекерийскую березу с резным листом родом с Дальнего Востока и подсадил к ней грибной мицелий. Теперь под деревом растут онежские грузди, дающие урожай до 4-5 ведер за сезон.

Конкурс «Дерево года России» продлится до августа. Все это время за понравившиеся деревья можно голосовать на сайте мероприятия.