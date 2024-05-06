Общество

Ещё одна площадка для популяризации военной истории появилась в Великих Луках

Ещё одна площадка для популяризации военной истории, сохранения исторической памяти и патриотического воспитания молодёжи появилась в Великих Луках при поддержке РВИО. Об этом сообщил председатель местного отделения РВИО, сопредседатель Великолукского городского краеведческого общества, депутат Великолукской городской думы Дмитрий Белюков на своей странице «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Дмитрий Белюков / «ВКонтакте»

«При поддержке местного отделения РВИО в Великих Луках открылись выставочный зал и выставка "Униформа России с XVIII в. до наших дней"», - рассказал Дмитрий Белюков.

Выставочный зал предназначен для организации выставок, посвященных истории военной и гражданской формы России и других стран. Выставочный зал открыт ПРОО «Союз социальной помощи ветеранам вооруженных сил и правоохранительных органов» (председатель В.И. Сизов) при поддержке правительства Псковской области на средства гранта для НКО.

Выставка «Униформа России с XVIII в. до наших дней» представляет собой обзор развития военного мундира России с XVIII в. до наших дней.

На выставке представлена военная форма России петровского времени, Отечественной войны 1812 г., Первой мировой войны, Великой Отечественной войны, эпохи «холодной войны», а также современной России, включая период СВО.

Основу выставки составляют предметы коллекционера, краеведа, члена РВИО В.И.Сизова.