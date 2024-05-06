С шестью погибшими в ходе СВО военнослужащими простились в Псковской области

«Камаз» и Renault столкнулись на мосту имени 50-летия Октября в Пскове

Коммуникации фонтана у гостиницы «Рижской» в Пскове полностью утрачены - Ирина Иванова

Нанесение дорожной разметки в Пскове в этом году начнут с турбоперекрестков

Телефоны Псковского музея-заповедника могут работать с перебоями 7 и 8 мая