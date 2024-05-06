С шестью погибшими в ходе СВО военнослужащими простились в Псковской области

С шестью погибшими в ходе специальной военной операции военнослужащими простились в Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.
В Псковской области простились с младшим лейтенантом Денисом Парамоновым, сержантом Сергеем Васильевым, рядовыми Владиславом Большаковым, Денисом Крепочкиным, Артёмом Паламарчуком, Юрием Радкевичем.
«Приношу искренние соболезнования родным и близким. Семьям обязательно окажем всю необходимую помощь. Вечная память и вечная слава нашим Героям», - добавил Михаил Ведерников.