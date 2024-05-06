Общество

При отсутствии индексации зарплаты россиянам посоветовали жаловаться в прокуратуру

Российские работодатели обязаны ежегодно индексировать зарплату своим сотрудникам. В законах не указано, когда и как именно работодатель должен индексировать зарплату — главное, чтобы прибавка просто была. Куда жаловаться, если работодатель отказывает в индексации, Псковской Ленте Новостей рассказали в объединении профсоюзов России СОЦПРОФ.

Для некоторых категорий размер прибавки установлен законодательством. Речь идёт о работниках бюджетной сферы: врачах, учителях, работниках социальных учреждений и культуры.

Другие организации, в том числе индивидуальные предприниматели, должны самостоятельно оценить уровень инфляции и то, как вырос минимальный размер оплаты труда. Исходя из этого принять решение о размере прибавки.

Все детали, в том числе сроки и размеры индексации, работодатель устанавливает во внутренних документах и договорах.

Если у работодателя такие нормы отсутствуют или руководство их не выполняет и оставляет сотрудников совсем без повышения, те имеют право обратиться в трудовую инспекцию, прокуратуру или в суд.

Намного сложнее оценить, насколько соответствует предусмотренная на локальном уровне система индексации реальному росту цен, заметили эксперты.