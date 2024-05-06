Главный федеральный инспектор начинает рабочий день с просмотра сайта ПЛН

Чтобы быть в курсе основных событий региона, главный федеральный инспектор по Псковской области, кандидат юридических наук Александр Хлопков использует в работе, в том числе, сайт Псковской Ленты Новостей. Об этом он рассказал в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Гость студии пояснил, что в зависимости от поставленной задачи он принимает участие в межведомственных мероприятиях, сессиях Псковского областного Собрания, координационных мероприятиях губернатора области, проводит выезды в районы и встречается с главами, посещает культурные и образовательные учреждения и участвует в других мероприятиях актуальной повестки.