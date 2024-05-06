Общество

Главный федеральный инспектор начинает рабочий день с просмотра сайта ПЛН

Чтобы быть в курсе основных событий региона, главный федеральный инспектор по Псковской области, кандидат юридических наук Александр Хлопков использует в работе, в том числе, сайт Псковской Ленты Новостей. Об этом он рассказал в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Повестка разная. Сегодня вопрос один, завтра другой. Соответственно, порядок моих действий каждый день разный. Когда прихожу на работу, сначала нужно ознакомиться с ситуацией. В том числе смотрю сайт ПЛН. Всегда актуальная информация и можно посмотреть и реакцию аудитории, и видение журналистского сообщества — на что обратили внимание. Делаю аналитическую подборку, что было важного за прошедший день или за выходные. А дальше все зависит от ситуации», - рассказал о своем рабочем дне Александр Хлопков.

Гость студии пояснил, что в зависимости от поставленной задачи он принимает участие в межведомственных мероприятиях, сессиях Псковского областного Собрания, координационных мероприятиях губернатора области, проводит выезды в районы и встречается с главами, посещает культурные и образовательные учреждения и участвует в других мероприятиях актуальной повестки.