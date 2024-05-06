Общество

Места захоронения 11 судей-фронтовиков нашли в Псковской области

Работу по поиску мест захоронений судей-фронтовиков, работавших в Псковском областном суде, провели в преддверии Дня Победы и 80-летия Псковского областного суда. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Фото здесь и далее: объединенная пресс-служба судов Псковской области

Установлены места захоронений 11 судей-фронтовиков.

8 мая судьи и сотрудники аппарата Псковского областного суда убрали мусор и прошлогоднюю листву возле двух захоронений, требовавших ухода, очистили дорожки и бордюры, вымыли таблички и плиты с именами ветеранов, покрасили ограду. После завершения работ возложили к памятникам венки.