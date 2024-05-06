Общество

Проект «Память и слава ВЛГАФК» продолжают реализовывать в Великих Луках

К 79-летию Победы в Великой Отечественной войне в Великолукской государственной академии физической культуры и спорта продолжилась реализация образовательно-исследовательского проекта «Память и слава ВЛГАФК». Об этом сообщил декан, профессор ВЛГАФК, вице-президент Великолукской олимпийской академии, директор Музея спорта и олимпийского движения Псковского края Дмитрий Белюков на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фотографии: страница Дмитрия Белюкова в социальной сети «ВКонтакте»

В социальных сетях вуза размещаются краткие биографические очерки и фотографии участников Великой Отечественной войны, которые в разные годы работали в вузе, а также родственников преподавателей, сотрудников и студентов академии.

В 2020 году издана брошюра «Память и слава ВЛГАФК». В 2023-2024 годах изготовлены и размещены баннеры с портретами участников и ветеранов войны в главном холле академии, который стал частью всероссийской акции «Стена памяти».

Инициаторами проекта являются Музей спорта и олимпийского движения Псковского края, волонтёрский отряд ВЛГАФК «На старте!» и патриотический клуб ВЛГАФК «Я горжусь!».

Все материалы образовательно-исследовательского проекта сохраняются в Музее спорта и олимпийского движения Псковского края в разделе «История ВЛГАФК».