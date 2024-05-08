Общество

Граждане старше 18 лет имеют право получить доступ к архивным документам - Наталья Исакова

Граждане старше 18 лет имеют право получить доступ к архивным документам. Об этом директор Государственного архива Псковской области Наталья Исакова сообщила в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Вы, как обычный гражданин, можете работать с архивными документами. У нас есть общий порядок доступа к архивным документам в стране, поэтому каждый совершеннолетний гражданин может обратится в архив, заполнить соответствующую анкету и получить доступ к документам», – рассказала Наталья Исакова.

Она уточнила, что документы позднего периода могут быть недоступны, так как содержат конфиденциальную информацию. Должно пройти не менее 75 лет, прежде чем такие документы могут попасть в общий доступ.

«Поздние документы, где есть личная конфиденциальная информация, конечно, не дадут», – заключила Наталья Исакова.