Граждане старше 18 лет имеют право получить доступ к архивным документам - Наталья Исакова

Граждане старше 18 лет имеют право получить доступ к архивным документам. Об этом директор Государственного архива Псковской области Наталья Исакова сообщила в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Она уточнила, что документы позднего периода могут быть недоступны, так как содержат конфиденциальную информацию. Должно пройти не менее 75 лет, прежде чем такие документы могут попасть в общий доступ.
«Поздние документы, где есть личная конфиденциальная информация, конечно, не дадут», – заключила Наталья Исакова.