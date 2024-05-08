Общество

За утверждением Мишустина на пост председателя правительства можно наблюдать онлайн

За утверждением кандидатуры Михаила Мишустина на должность председателя правительства РФ сегодня, 10 мая, можно будет наблюдать онлайн. Трансляцию заседания на «Дума ТВ» можно смотреть по ссылке. Об этом сообщил депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский в своем Telegram-канале.

Фото: Александр Козловский / Telegram

«Михаил Владимирович Мишустин стал кандидатом президента на должность председателя правительства. И депутаты Государственной Думы впервые в истории будут формировать правительство. Это значит утверждать и нести потом ответственность за работу председателя, его заместителей и министров», - отметил Александр Козловский.

Сначала планы Михаила Мишустина обсудят на фракциях партий в Государственной Думе. А в 14.00 начнется пленарное заседание, где эта работа продолжится в расширенном составе.

«Друзья, очень рекомендую смотреть трансляцию заседания. Вы сможете лично выслушать планы Михаила Владимировича и стать свидетелем голосования. Для меня самыми важным сегодня станет видение Михаила Владимировича по вопросам повышения благополучия россиян; технологического суверенитета; развития экономики России и Псковской области в частности и, конечно, вопроса нашей обороноспособности. Будут и другие вопросы, но эти ключевые», - добавил Александр Козловский.