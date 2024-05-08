Общество

Казус Гремячей

В Пскове и окрестностях что ни памятник, то казус – сложный запутанный случай. Пользователи и собственники объектов культурного наследия появляются и исчезают, а палаты XVII века, дворянские усадьбы и доходные дома конца XIX столетия продолжают ждать своего «звездного часа», безропотно глядя на нас битыми окнами и стыдливыми баннерами.

История с Гремячей горой достаточно показательна в этом смысле. Не сосчитать уж, сколько раз заходила речь о необходимости реставрации памятников, расположенных на ней, и благоустройстве этого «музея под открытым небом». В последние несколько лет дело, казалось, сдвинулось с мертвой точки: у храма Косьмы и Дамиана организовали раскопки, провели проектные изыскания. Однако на очередном заседании Общественного совета при комитете по охране объектов культурного наследия Псковской области выяснилось, что вопросов по-прежнему больше, чем ответов.

Фото: Псковская археология / Telegram

«Над Псковою рекою на кручи»

Взять хотя бы историю Гремячей и ее памятников. Вроде известно уже все и даже больше: кто строил, когда, зачем. Но стоит копнуть глубже (причем в прямом смысле) – открывается столько, что авторам исторических романов и не снилось! На заседании псковские археологи впервые представили широкой общественности результаты раскопок на территории, прилегающей к храму, который четыре столетия назад входил в комплекс Гремяцкого монастыря. Настоящим открытием исследователи называют «Западный склеп», обнаруженный справа от входа в притвор. И дело не в том, что речь идет о захоронении конца XVII века. И даже не в том, что один из людей, чьи останки обнаружили археологи, скончался от чумы, свирепствовавшей в Пскове в 1710 году.

«Уникальность открытия заключается в том, что мы можем идентифицировать целую семью, сопоставив данные истории, археологии и палеоантропологии, – объяснил старший научный сотрудник НИИ и Музея антропологии МГУ имени М. В. Ломоносова Денис Пежемский. – Известно, что вплоть до второй половины XIX века в нише стены притвора церкви Косьмы и Дамиана располагалась резная керамида. В ней сообщалось об упокоении под ней основателя рода Гремяцких Семена Гремяцкого и его снохи Анны Фадеевой. Исходя из текста, было сделано предположение о принадлежности склепа к роду посадских людей Гремяцких».

Изучением этого рода занимался известный псковский краевед, старший научный сотрудник Псковского музея-заповедника Борис Постников. Ему же удалось составить генеалогическое древо семьи – эта информация очень пригодилась археологам, раскрывшим в «Западном склепе» три яруса погребений. В нижнем, более раннем по времени, обнаружили останки женщины 25-35 лет и кости младенца, умершего в возрасте до 6-ти месяцев.

«Останки женщины можно уверенно отождествлять с Анной Фадеевой, умершей в 1697 году, – говорит старший научный сотрудник Археологического центра Псковской области Антон Романовский. – Видимо, и Анна, и ее ребенок умерли вскоре после родов, а склеп, скорее всего, был создан ее мужем, вторым сыном основателя рода Гремяцких, Филипом в связи с кончиной жены».

Именно Филипу, как предполагают археологи, принадлежат останки, которые занимают центральное место в нижнем ярусе склепа. Если гипотеза верна, то после смерти Анны он прожил 13 лет.

Кто еще, по мнению специалистов, захоронен в Западном склепе, вы можете узнать на странице Археологического центра Псковской области в социальной сети «ВКонтакте». Скажем лишь, что музейщики заинтересовались обликом членов семьи Гремяцких – по словам Дениса Пежемского, есть запрос на реконструкцию лица по черепу, ученые постараются это сделать.

Остается открытым вопрос о месте погребения основателя рода Гремяцких – Семене Гаврилове, упомянутом на керамиде в притворе церкви. Ученые считают, что, скорее всего, он нашел упокоение у монастырской паперти. Не найдены пока и останки архиепископа Макария, который принимал участие в подавлении Псковского восстания 1650 года.

«В настоящее время изыскания находятся на завершающем этапе, – говорит Денис Пежемский. – До конца лета мы завершим работу и передадим останки на захоронение в том же западном склепе, где они и находились».

В перспективе сведения, полученные археологами, могут быть использованы при создании информационных табличек, рассказывающих об истории Гремячки.

«Делаша псковичи»

Археологические изыскания были одним из важных этапов, сопровождающих разработку проекта по восстановлению храма Косьмы и Дамиана с Гремячей горы. Планировалось, что сама реставрация начнется уже в 2024 году. Однако сроки сдвинулись. Впрочем, проект на заседании Общественного совета презентовали: он уже готов.

«Полностью территорию Гремячей горы не исследовали никогда, – отметил архитектор ООО «ПромЖилСтрой» Дмитрий Макаров. – Находки археологов свидетельствует о том, что храм неоднократно перестраивался, менял свой облик. Например, южный притвор появился в конце XVII века, а уже в конце XVIII века был разрушен, в середине XIX века храм ремонтировали и неоднократно перекрашивали: в желто-оранжевый цвет, в голубой. В 30-е годы ХХ века была разрушена колокольня и заложены все оконные проемы. В 70-80-е была проведена музеефикация остатков южного придела и заменено покрытие крыши. Здесь можно и дальше копать и делать все новые и новые открытия».

Проектом запланировано многое. Так, предлагается раскрыть окна притвора, установив там оконные блоки и кованые решетки, заменить крышу, укрепив и утеплив ее. Планируется восстановить керамиду – коммерческий запрос на это уже сформирован.

Изначально проект предполагал возведение колокольни, однако по финансовым соображениям от этого отказались. Восстановят лишь сохранившийся фундамент. Это позволит воссоздать колокольню в будущем. Проектным решением также предполагается частичное восстановление церковной паперти.

Специалисты предлагают оставить форму главки храма несимметричной – такой, какой она и была, судя по старым рисункам и фотографиям. Просто поменяют покрытие и установят позолоченный крест.

По словам Дмитрия Макарова, храм «сильно трещит» из-за высокой нагрузки на четверик, к тому же в XX веке была «порвана» металлическая стяжка между северным и южным фасадом – эту связь восстановят. Проектом продумана и гидроизоляция фундамента с наружной стороны при помощи битумных матов.

«Возможно, опустим землю с юга и севера и полностью раскроем дверные проемы, но для этого надо проводить дополнительные исследования», – добавил Игорь Макаров.

Что касается инженерных сетей, то в храме появится электрический котел и водяное отопление в притворе. Наконец-то продумана система вентиляция: окна, расположенные на высоте, можно будет открывать автоматически. Будет проведена канализация и система отвода воды. Внутри самого храма появятся зоны подсветки, которыми можно будет управлять при помощи пульта.

Восстановление иконостаса проектом не предусматривается – это, скорее, работа для искусствоведов и иконописцев. Однако следы примыкания в храме есть, специалисты знают, какой высоты был иконостас и где он располагался. По совету председателя областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Ирины Голубевой прихожане храма собираются изучить в архивах церковные книги и отчеты священников – не исключено, что в документах сохранились важные упоминания.

На вопрос о сроках начала реставрации и ее стоимости в АНО «Возрождение» ответить затрудняются. Главный инженер организации Алексей Гамзин подчеркнул, что храма нет в планах на этот год. «Возрождение» уже ведет работы на 30 объектах, в том числе таких крупных и затратных, как Троицкий собор с колокольней и Мирожский монастырь.

Одно ясно: откладывать в долгий ящик нельзя: сроки действия проектной документации составляют всего три года.

«Надо успеть, раз государственные деньги уже потрачены, – считает председатель Общественного совета Наталья Савицкая. – Если реставрация не начнется до 2027 года, придется заново проводить изыскания и разрабатывать документацию. А значит, вновь искать деньги».

«Повеле князь»

Но не храмом единым полны тревоги общественников. Волнует их и вопрос о комплексном благоустройстве Гремячей горы. Общественники уже ходили к главе города Борису Елкину и рассказывали ему о проблемах, с которыми сталкиваются ежедневно не только псковичи, но и туристы – многих влечет сюда уникальная архитектура, дух места и таинственные легенды.

Чтобы попасть на Гремячку со стороны улицы, людям приходится перебираться через стену Окольного города, которая руинирована настолько, что в ней порой сложно признать крепостное сооружение и объект культурного наследия. Можно дойти и берегом Псковы, но тропинки там «уставшие», и в закоулках можно наблюдать картинки почище «Сада земных наслаждений» Босха. В темное время суток добропорядочному любителю старины лучше вообще не соваться на Гремячку от греха подальше. Заглядывают ли сюда сотрудники ППС – большой вопрос.

Берег реки давно не расчищался от дикороса – мечта дендролога, которого в Пскове нет. Некуда деваться и от мусора. Периодически у Гремячей башни проводят субботники, но этого явно недостаточно. Проблема не только в нечистоплотности гостей этого места – здесь элементарно не установлена хотя бы пара урн. Нет здесь и туалета. Долгое время те, кому «приспичило», устремлялись в разрушенное здание хлебопекарни (напомним, это тоже памятник). Правда, сейчас этого удовольствия они лишены: за объект взялись специалисты компании «Межрегиональные проекты и программы развития». К 20 мая они должны завершить установку по периметру здания «саркофага», закрыть оконные и дверные проемы: многострадальную хлебопекарню законсервируют до тех пор, пока не найдется ей применение более адекватное, нежели общественный туалет. Боимся сглазить, но саркофаг – деревянный. Справится ли он с соседством мангалов, которые здесь обосновались? И раз уж зашла речь о шашлычной вакханалии в историческом центре Пскова: когда дали добро на розжиг огня в городе?

Наконец, дорога. К уже имеющимся версиям относительно названия Гремячей горы предлагаем добавить еще одну: едут по улице машины и гремят на ямах и колдобинах так, что слышно издалека. Время от времени здесь ставят заплатки, но проблемы это не решает.

Когда в 2022 году завершили капремонт моста через Милевку, Борис Елкин пообещал, что в 2023 году дорожники начнут ремонт улиц, ведущих к мосту. Но вы помните, что это история про казусы: на календаре середина 2024 года, а работы так и не начались. Впрочем, пару недель назад глава города объявил, что подписан контракт на ремонт улицы Гремячей. «В этом году будет заменен асфальт на дороге и мосту через ручей Колокольничий, отремонтированы съезды и обочины, – пояснил Борис Елкин. – Предусмотрена также замена водопропускной трубы, крышек люков, установка барьерного и пешеходного ограждений. На следующий год запланированы работы на участке улицы Аллейной от Гремячей до Кузнецкой. Этот отрезок должен быть сделан до 15 мая 2025 года». Подрядчиком выступит печорский «Стройинвест». Как говорится, поживем – увидим.

А что с проектами благоустройства? Два года назад на выставке «Псков. Гремячая гора. Сохранение через развитие» были представлены работы участников конкурса эскизов, шла речь о необходимости грамотного, деликатного обустройства этого пространства. В числе интересных идей были отмечены предложения известного псковского архитектора Владимира Шуляковского: его проектом предусмотрены и освещение, и детская площадка, и пешеходная площадь, и место для пикников, и удобные дорожки, и даже парковка для транспорта.

Однако эскиз так и остался эскизом. Не дождавшись инициативы от администрации города, общественники направились прямиком на улицу Некрасова. Встретились с замглавы Алексеем Несмашным, который предложил защитникам Гремячей стать участниками федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Проект отличный, без сомнения: в прошлом году он позволил благоустроить более 40 территорий в Псковской области. Но Гремячая гора – не двор на Рижском проспекте и даже не сквер на Четырех углах. Это уникальное пространство, на котором расположено 5 (пять!) объектов культурного наследия. Это, без преувеличения, достояние Пскова.

«Благоустройство Гремячей горы нужно не мне лично, это нужно нашему городу, - подчеркнула Наталья Савицкая. – Эскиз Владимира Шуляковского может быть доработан, включен в среднесрочную адресную программу финансирования и реализован городом поэтапно».

Свои предложения общественники отправили на имя Бориса Елкина 23 апреля – ждут ответ в 20-х числах мая. Они готовы вложить в реализацию проекта благоустройства 100 тысяч рублей, собранные горожанами-благотворителями во время выставки.

В чем можно быть совершенно уверенными: пока Гремячка не дождется благоустройства, как это было с Финским парком, набережной Псковы и парком Строителей, здесь ничего не изменится. Шашлык-мангал, мусор и непроходимые заросли на фоне псковского историко-культурного наследия. И все же: вдруг случится очередной казус – на этот раз позитивный?

Елена Никитина