Общество

Дополнительный конкурс проектов ТОС объявили в Пскове

Дополнительный конкурс проектов территориальных общественных самоуправлений объявили в Пскове, чтобы использовать экономию призового фонда. Это значит, что ТОСы Пскова могут еще раз попытаться выиграть грант на благоустройство своей территории, сообщил глава города Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

«По условиям конкурса, заявка должна содержать одно мероприятие и не превышать 1 млн рублей. Частью вашего проекта по благоустройству может стать небольшой ремонт, оборудование или озеленение двора», - пояснил Борис Елкин.

Документы принимают в управлении городского хозяйства по будням до 24 мая включительно. Консультацию можно получить по телефону: 29-15-03.