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Общество

ТОСы и как они меняют жизнь к лучшему?

18.04.2024 12:12|ПсковКомментариев: 0

Как должны работать механизмы местного самоуправления и как должно происходить взаимодействие местной власти и людей? В последнее время разговоров на эту тему ведётся много. И одним из позитивных примеров решения этого вопроса являются ТОСы, территориальные общественные самоуправления. Благодаря им неравнодушные граждане имеют возможность кооперироваться, генерировать идеи, совместно трудиться, а помимо этого создавать проекты и на конкурсной основе получать финансирование на реализацию своих инициатив.

 

ТОСы устанавливают детские и спортивные площадки, разбивают клумбы и газоны, ремонтируют памятники, помещения домов культуры и музеев, они устанавливают видеонаблюдение, шлагбаумы, скамейки, урны, контейнерные площадки… Словом, решают насущные проблемы конкретного дома/двора/ населённого пункта. Общими усилиями активисты ТОСов по сути меняют местную среду.

Такое вот местное самоуправление. Такой положительный тренд. Количество общественных самоуправлений год от года растёт, ТОСы набирают силу, а власти поддерживают это направление и регулярно увеличивают финансирование по этому направлению. Итоги очередного регионального конкурса проектов территориальных общественных самоуправлений были подведены в апреле. Между ТОСами распределили 110 миллионов рублей. Сколько проектов будет реализовано и какова их направленность? Жители какого из районов оказались наиболее активными, а какого — в очередной раз отстающими? О том, как территориальные общественные самоуправления помогают делать жизнь лучше? Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали эксперты.

В Псковской области территориальные общественные самоуправления развиваются активно. Ежегодно появляются десятки новых ТОСов, а поддержка губернатора растет. На этом заострил внимание депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский. Он добавил, что в некоторых странах структуры, подобные российским ТОСам, забирают порядка 40 процентов муниципальных бюджетов.

«На начальном этапе, я помню, мы приезжали с ТОСами в районы и сталкивались в первую очередь с непониманием. Но когда мы потом разъяснили, когда пошли первые гранты, когда люди начали реализовывать свои идеи и на местах (в первую очередь, конечно, я ничего не имею против ТОСов в городах, но когда этот инструмент появился в районах, он там более востребован), в центре небольших населенных пунктов начали появляться благоустроенные скверы, парки, тренажеры, то есть элементы современной жизни - это начало радовать глаз. Участники ТОСов - это самая активная часть населения, и использовать их энергию, мне кажется, это очень полезно. Кроме тех денег, которые они получают, они же еще и своим трудом делают вклад, который мы зачастую не замечаем. Но этот вклад достаточно большой. В Великих Лук мы как-то оценивали этот вклад. Переводили в рубли для того, чтобы посмотреть, как это в плане экономики. Например, люди высадили цветы во дворах. Дворовых территорий много. Мы посчитали, бюджет города сэкономил порядка полутора миллионов рублей на зарплаты, если бы у них занимались сами муниципалы».

В 2024 году максимальное количество проектов участников регионального конкурса было направлено на покупку, установку или ремонт детских площадок, благоустройство общественных пространств и очистку прудов, перечислила начальник управления по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства Псковской области Елена Тимашева. Она добавила, что в этом году конкурсная комиссия получила большое количество заявок, особенно с сельских территорий, по ремонту систем водоснабжения. Эту тенденцию она связала с высоким износом сетей жилищно-коммунального хозяйства и совместным стремлением решить этот вопрос.

«В этом году у нас поступило рекордное количество заявок - 466 заявок всего было от наших ТОСов, из них победило 346. Это достаточно серьезная цифра. Это намного больше, чем половина всех заявок, и намного лучшее соотношение победителей, чем в предыдущие годы, потому что объем бюджета этого конкурса был увеличен в 2024 году буквально в половину. Вместо 55 миллионов, которые были предусмотрены на этот конкурс в 2023 году, в этом году на конкурс было заложено 110 миллионов. Очень похвально, что большое количество ТОСов у нас заявили не одну заявку, несколько заявок, пробовали себя в разных номинациях, в разных категориях проектов - и больших, и маленьких. Поэтому у нас такой хороший результат. У нас лидером продолжает оставаться Дновский район. У них как самое большое количество ТОСов, так и самое большое количество заявок, большое количество победителей. После Дновского района можно отметить Великолукский район. Они умнички. Они очень активно всегда участвуют в конкурсе. Очень качественные проекты присылают на конкурс. Локнянский муниципальный округ в этом году тоже отличился».

Среди отстающих по количеству заявок Невельский муниципальный округ, и это, признала Елена Тимашева, к сожалению, уже традиция. В Великих Луках между тем насчитывается сразу 15 проектов победителей прошедшего регионального конкурса среди ТОСов. Об этом рассказал депутат Великолукской городской Думы, заместитель главы города Великие Луки Николай Андросович. Основной направленность проектов социальная. Например, установка спортивных площадок. По словам собеседника, результаты хорошие. Хоть движение ТОС в городе на Ловати и сравнительно молодое.

Фото: Великолукская городская Дума

«Но в 2022 году, к примеру, когда уже у нас было создано 5 территориальных общественных самоуправлений (в городе Великие Луки они сами по себе крупные), мы сразу приняли участие в конкурсе. Отправили первоначально 25 проектов. Из них стало 10 победителей на первом этапе, который зимне-весенний период. Затем был в этом же году сразу и второй этап, на который мы также отправили свои проекты. Победителями стали еще 6 проектов. Итого за 2022 год у нас 16 проектов стали победителями. Это исходя из двух этапов. В 2023 году у нас победителями стали 6 проектов. Но это, опять же, порой зависит не все от тех проектов, которые представляем, потому что есть и финансирование соответствующие на отдельные проекты. Но в этом году у нас рост. Так как в этом году один этап прошел, и мы сразу стали победителями 15 проектов. И это очень значимо. Это здорово. Мы растем, мы двигаемся вперед».

Двигаются вперед и активисты движения ТОС в городе Пскове. Сейчас в региональном центре общественных самоуправлений зарегистрировано 37. И с каждым годом в ТОСы объединяются все больше активных жителей, отметила исполняющий обязанности начальника управления городского хозяйства администрации города Пскова Дарья Дмитриева. Она добавила, активный ТОС может стать главным помощником муниципалитета в привлечении дополнительного финансирования и решении многих вопросов местного значения.

«10 апреля были официально опубликованы результаты регионального конкурса проектов ТОС. В конкурсе принимали участие 13 проектов из города Пскова. Из них 7 стали победителями. Уже в этом году получат субсидии на общую сумму более чем 2,6 миллиона рублей на реализацию. Проекты были разнообразные, начиная от воркаут-, спортивных, детских площадок, установки ограждений, газонов и клумб, установки скамеек, урн, и заканчивая работами по освещению и видеонаблюдению. В настоящий момент продолжается прием заявок на городской конкурс проектов ТОС. Продлится он до 19 апреля включительно. Хочется отметить, что в этом году премиальный фонд для проектов увеличен вдвое и составляет 10 миллионов рублей. Каждый ТОС сможет получить на реализацию этого проекта от 250 тысяч до миллиона рублей».

Один из победителей регионального конкурса проектов территориальных общественных самоуправлений этого года - ТОС «Тиконд-Ретро». Он функционирует в домах на улице Алексея Алехина в Пскове. По словам председателя ТОС Татьяны Деренских, удачной для нее и ее соседей стала первая же попытка участия в конкурсе.

«Проект нас был покрытия для площадки, которая уже у нас установлена. По сумме там около 500 тысяч. В прошлом году нам поставили спортивную площадку, она с песком. Но грязь и песок разносятся, детям не особо удобно играть. Решили сделать резиновое покрытие. Подали на участие, выиграли. Теперь будет вид получше у площадки. Хочется дальше облагородить - поставить площадку для деток до 14 лет и сделать скамейки и дорожку».

Председатель псковского ТОС «Октябрьский 30» Валентина Алещенкова уже опытный активист движения территориальных общественных самоуправлении. Вместе с единомышленниками она не первый год подряд создает проекты, направленные на ремонт и благоустройство общедомового имущества. Благодаря этому многоэтажка, возведенная в 1980-х, уже получила новые окна в подъездах и благоустроенную дворовую территорию с газоном, аккуратными дорожками и крытой контейнерной площадкой. В этом году ТОС, которым руководит Валентина Алещенко, выиграл 400 тысяч рублей. 

«В областном конкурсе мы выходили с двумя проектами - это замена дверей в подъезды и в подвалы. Здесь мы выиграли 400 тысяч рублей из бюджета. А второй проект - это установка ограждений у контейнерной площадки, чтобы не вытаптывались тропинки по нашему газону. Мы выходили по этому проекту на где-то на 100 тысяч, но мы не выиграли второй проект, оказались "за бортом". Но мы не отказались от идеи это сделать. И здесь нам пришла на помощь управляющая компания, у нас тесные связи. Я обратилась в управляющую компанию, нам уже привезены (в подвале лежат) щиты для того, чтобы оградительные щиты поставить. И вот вырезают, сегодня-завтра, из металлической трубы стойки, на которые можно будет щиты укрепить. Но укреплять и устанавливать мы будем силами своего дома. То есть здесь мужчины наши возьмутся за дело, они уже в курсе».

В Островском районе в этот раз победителей регионального конкурса проектов территориальных общественных самоуправлении - 9. Львиная доля инициатив направлена на благоустройство и создание общественных пространств. Подробностями поделился глава Островского района Дмитрий Быстров. Он также сообщил, что общая сумма привлеченных в район средств для решения вопросов местного значения составит более 3 миллионов рублей. И вовлеченность людей в создание условий для собственного комфортного проживания не может не радовать.

«ТОСы - это непосредственно то, где жители живут. То, что их касается каждый день. Это тот уровень, где жители напрямую сами управляют территорией, на которой проживают. Это важный элемент. Это фундамент. Из этого складываются небольшие кирпичи. Чем их больше, тем благоустроенность и вовлеченность жителей больше, и комфорта для жителей больше. С этого все начинается, и хорошо, что мы к этому пришли. Логично было бы развивать эту историю как основополагающую, а потом двигаться к развитию более крупных. Но пришли так, хорошо, что вообще пришли. Создали такой инструмент развития территорий, где живут жители. Они вовлечены в эти процессы».

Региональный конкурс проектов ТОС завершился. Псковский городской - пока продолжается. Параллельно с ним стартовал прием заявок на региональный конкурс «Лучшее территориальные общественное самоуправление». И, пожалуй, это обилие конкурсов лишний раз подтверждает - движению ТОС в регионе будет и впредь уделяться большое внимание. Куда стремиться, еще есть. Хотя в этом году Псковская область на Всероссийском конкурсе уже была признана лучшим субъектом России по поддержке территориальных общественных самоуправлений. 

Светлана Пикалева 

Теги: #регион60 #ТОС #самоуправление
Источник: Псковская Лента Новостей
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