Общество

Путин ввел новое почетное звание «Заслуженный работник избирательной системы России»

Президент РФ Владимир Путин подписал 10 мая указ об установлении почетного звания «Заслуженный работник избирательной системы РФ». Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«В целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы РФ постановляю: установить почетное звание «Заслуженный работник избирательной системы РФ». Утвердить прилагаемое положение о почетном звании», — говорится в указе №322.

Данное звание может быть присвоено членам Центризбиркома и других избирательных комиссий с правом решающего голоса, работникам избиркомов за личные заслуги при подготовке выборов и референдумов и так далее.Президент РФ Владимир Путин подписал 10 мая указ об установлении почетного звания «Заслуженный работник избирательной системы РФ». Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«В целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы РФ постановляю: установить почетное звание «Заслуженный работник избирательной системы РФ». Утвердить прилагаемое положение о почетном звании», — говорится в указе №322.

Данное звание может быть присвоено членам Центризбиркома и других избирательных комиссий с правом решающего голоса, работникам избиркомов за личные заслуги при подготовке выборов и референдумов и так далее.

Указ вступил в силу со дня подписания. Финансирование расходов, связанных с реализацией указа, поручено обеспечить правительству РФ.