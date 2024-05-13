Общество

В зону СВО из Пскова отправили около 40 тонн гуманитарной помощи

Очередная партия гуманитарной помощи от Псковской области отправилась в зону проведения специальной военной операции 13 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном ресурсном центре поддержки добровольчества.

Фото здесь и далее: Региональный ресурсный центр поддержки добровольчества Псковской области

Волонтёры помогли загрузить все собранные вещи в фуры – всего около 40 тонн груза. Это спальные мешки для военных, средства гигиены, стройматериалы. На этот раз удалось отправить бойцам в большом объёме автозапчасти для ремонта автомобилей. С этими расходами помогли правительство Псковской области и лично губернатор Михаил Ведерников. Сегодня же фуры отправятся в зону СВО с дозагрузкой в Великих Луках.

«Сбор по-прежнему продолжается, в зоне проведения спецоперации всегда необходимы строительные материалы, нательное белье, генераторы, маскировочные сети, технические средства (квадрокоптеры и радиостанции) и, конечно, нескоропортящиеся продукты питания, сладости, которым бойцы тоже всегда очень радуются, и слова поддержки в письмах и открытках от школьников, земляков и близких людей», - рассказала директор АНО ПО «Центр молодёжи и общественных инициатив», региональный председатель общественного совета партийного проекта «Женское движение "Единой России"» Алеся Михачева.