Общество

Псковским организациям предлагают принять участие в конкурсе проектов по заботе о старшем поколении

Фонд Тимченко принимает заявки на открытый конкурс «Сила внимания» для организаций, реализующих проекты, направленные на создание комплексной системы заботы об уязвимых — людях старшего возраста и семьях с детьми в трудной жизненной ситуации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Конкурс направлен на формирование регулярной и комплексной системы заботы об уязвимых старших и семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации. Также он призван улучшить благополучие и повысить качество жизни уязвимых людей на малых территориях.

«Сила внимания» проводится на территории восьми федеральных округов: Центрального, Приволжского, Северо-Кавказского, Сибирского, Северо- Западного, Южного, Уральского и Дальневосточного.

К участию в конкурсе приглашаются НКО, ТОСы, Центры соцобслуживания населения, бюджетные организации (библиотеки, музеи, дома культуры и др.), реализующие проекты на малых территориях с населением до 200 тыс человек.

Подать заявку на участие можно в двух номинациях: «С заботой о старших» и «С заботой о семье». Прием осуществляется до 23 июня 2024 года. Подробнее с правилами подачи заявки можно ознакомиться на сайте проекта.

Напомним, что организатором конкурса является Фонд Тимченко, один из крупнейших семейных благотворительных фондов страны. Его стратегия нацелена на повышение качества жизни уязвимых групп через развитие местных сообществ на малых территориях. Оператором конкурса выступает Межрегиональная общественная организация «Общество развития продуктивных инициатив».