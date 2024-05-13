Общество

Жители Пскова приняли активное участие в онлайн-акции «Бессмертный полк»

Жители Пскова стали активными участниками онлайн-акции «Бессмертный полк». Востребованность ресурсов, где можно поделиться историей о ветеранах Великой Отечественной войны и разместить фотографии своих близких, среди жителей Псковской области к 9 мая выросла в 12 раз по сравнению с началом месяца. Повышенный интерес обусловлен онлайн-форматом ежегодной акции «Бессмертный полк». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании МегаФон.

В День Победы большее число жителей Пскова стали смотреть парад на Красной площади. Утром 9 мая 2024 трафик на сайты ТВ-каналов с трансляцией торжественного мероприятия вырос почти в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эти данные подтверждают аналитики МегаФона после изучения обезличенной статистики по активности абонентов.

Большим вниманием псковичей во время проведения парада в Москве пользовались и сайты видеохостингов YouTube и Rutube – объем скачанных данных в первой половине дня вырос год к году почти в 1,5 и 5 раз соответственно.