Псковская область выиграла почти 300 млн рублей на благоустройство в 2027–2028 годах

Сразу три проекта Псковской области победили во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Регион получит 282 миллионов рублей из федерального бюджета на масштабное благоустройство в 2027–2028 годах, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем канале в мессенджере Мах.

Фотографии: Михаил Ведерников / Мах

Проект «Сердце Окольного города» в Пскове выиграл 112,8 миллионов рублей. Проект «Семейный гарнизон» в Острове получил 96,7 миллионов рублей. Проект «Шелонский причал» в Порхове наградили 72,5 миллионами рублей.

«Это значит, что совсем скоро в Пскове, Острове и Порхове появятся современные и благоустроенные пространства для отдыха. Спасибо командам, подготовившим проекты! Это наша общая победа», — добавил Михаил Ведерников.

Конкурс проводится Минстроем России в рамках президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни».