Общество

Общественники проверили следственный изолятор в Пскове

Следственный изолятор № 1 УФСИН России по Псковской области посетили представители общественной наблюдательной комиссии региона Василий Лупаков и Андрей Стегний. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Главной целью посещения стала проверка условий содержания в учреждении подозреваемых, обвиняемых и осужденных.

В сопровождении помощника начальника управления по соблюдению прав человека в уголовно-исполнительной системе областного УФСИН Вячеслава Иванова и временно исполняющего обязанности начальника СИЗО-1 Романа Филиппова члены ОНК посетили отряд по хозяйственному обслуживанию и несколько камер режимного корпуса для проведения индивидуальных бесед с содержащимися в них лицами.

В помещениях хозотряда особое внимание было уделено проведению текущего ремонта в спальных комнатах. Общественники отметили, что за последнее время со стороны руководства изолятора уделяется должное внимание созданию комфортных условий отбывания наказания и содержания, приводится в надлежащий вид и внешний облик тюремного замка.

По итогам посещения состоялось рабочее совещание, в ходе которого стороны обменялись мнениями и обговорили вопросы дальнейшего взаимодействия.



