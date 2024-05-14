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Общество

50 родителей детей с инвалидностью в Псковской области одновременно работают и получают выплаты по уходу

14.05.2024 20:40|ПсковКомментариев: 0

Закон, который позволяет сохранить ежемесячные выплаты по уходу за ребенком с инвалидностью родителям и опекунам, вышедшим на работу на условиях неполного рабочего дня, вступил в силу с 2024 года. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения Социального фонда России, сегодня в Псковской области уже 50 родителей воспользовались такой возможностью.

«Это касается получателей ежемесячной выплаты в размере 10 тысяч рублей по уходу за детьми с инвалидностью в возрасте до 18 лет или инвалидами с детства первой группы. Раньше она назначалась только неработающим трудоспособным родителям и опекунам. В прошлом году в Псковской области ее получали более 2 тысяч жителей региона. С 2024 года право на выплату появилось и у работающих граждан», — отметила управляющий Отделением СФР по Псковской области Наталья Мельникова.

Теперь выплату может получать один из трудоспособных родителей или опекунов, который трудоустроен на неполный рабочий день, то есть продолжительность занятости не превышает 40 часов в неделю. Работа по внутреннему и внешнему совместительству не учитывается.

Выплату по уходу можно оформить в клиентских службах ОСФР по Псковской области и на портале Госуслуг.

«Обращаю внимание, что осуществление гражданином трудовой деятельности в режиме неполного рабочего времени (даже тем, кто работает удаленно) необходимо подтвердить документами. Это может быть трудовой договор, дополнительное соглашение или справка работодателя. Документы нужно представить в клиентскую службу СФР», — добавила Наталья Мельникова.

Периоды ухода за нетрудоспособными гражданами засчитываются в стаж и увеличивают пенсионные коэффициенты, от суммы которых зависит размер будущей пенсии. Полный год ухода дает 1,8 коэффициента и год стажа.

Теги: #Социальный фонд России
Источник: Псковская Лента Новостей
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